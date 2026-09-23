La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a annoncé ses décisions concernant les matches de la dernière journée de Liga, au premier rang desquels le derby de Madrid.

Lors de cette journée, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont affrontés au stade Wanda Metropolitano, et les Rojiblancos l'ont emporté (2-1).

Durant la rencontre, Huijsen a été expulsé après avoir concédé un penalty face à Giuliano Simeone, tandis que de nombreuses altercations ont éclaté entre les joueurs et les staffs techniques.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a par ailleurs critiqué le corps arbitral et présenté des images de certaines situations arbitrales lors de la conférence de presse.

Selon le journal « Mundo Deportivo », la commission a suspendu Huijsen pour un match, ce qui signifie qu'il manquera la rencontre du Real Madrid contre Villarreal le 10 octobre prochain en Liga.

Durant le derby, Pedro Machado, l'adjoint de Mourinho, a été expulsé, et la commission a décidé de le suspendre également pour un match « pour son comportement contraire au bon ordre sportif ».

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De plus, la commission a averti le Real Madrid pour son retard au début de la seconde période, qui a entraîné un décalage de 5 minutes de son coup d'envoi, comme l'a indiqué l'arbitre dans son rapport.

La décision de la commission des compétitions précise : « Il est rappelé au club du Real Madrid l'obligation imposée aux équipes de respecter strictement l'horaire officiel du coup d'envoi des matches, dans les deux périodes, et il lui est demandé de faire preuve de la plus grande diligence et de prendre les mesures nécessaires pour garantir son plein respect lors des matches qu'il dispute. »