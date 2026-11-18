Partager Suivez GOAL sur Google

L’expérimentation de la nouvelle règle du hors-jeu proposée par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la Fédération internationale de football (FIFA), ne devrait pas être prolongée.

Publicité

L’expérimentation n’a recueilli qu’un soutien très limité lors des réunions des commissions d’évaluation de l’International Football Association Board (IFAB), hier mardi, selon le journal britannique « The Times ».

À lire aussi

Dans la presse catalane : Yamal face à une campagne madrilène injuste

Pourquoi avoir choisi l’Allemagne plutôt que le Maroc ? Wael Mohya explique sa décision pour la première fois

La règle prévoit qu’un attaquant est considéré en position régulière (onside) si une partie quelconque de son corps se trouve au niveau de l’avant-dernier défenseur. Il n’est signalé hors-jeu que s’il existe un espace nettement visible entre lui et le défenseur, ce que l’on appelle la « lumière du jour ».

Publicité Publicité

La règle a été testée tout au long de la saison 2026 en Première ligue canadienne, dont la saison régulière s’est achevée dimanche, avec des résultats contrastés.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

L’expérimentation a entraîné une baisse de 54 % des décisions de hors-jeu, ainsi que 13 buts supplémentaires en 112 matchs, mais la ligne défensive a reculé de 3 mètres en moyenne sur l’ensemble de la saison.

Le championnat canadien a également testé le système « soutien vidéo au football » (Football Video Support), une version de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) qui permet aux entraîneurs de contester des décisions à deux reprises par match.

Publicité

L’effet le plus marqué de la nouvelle règle s’est fait sentir sur les coups de pied arrêtés, les défenseurs ayant dû adapter leurs méthodes face à l’avantage qu’elle accordait aux attaquants.

Le comité technique et le comité football de l’IFAB, composés d’anciens joueurs, entraîneurs et arbitres, n’ont pas apporté un soutien suffisant à la prolongation de l’expérimentation, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle les législateurs du jeu recommanderont de ne pas adopter la règle à plus grande échelle.

Publicité

Ces réunions constituent la première étape vers d’éventuelles modifications des Lois du jeu à partir de la saison 2027-2028, alors que l’IFAB tient à éviter d’introduire de nombreux changements après les ajustements qui ont précédé la Coupe du monde.

L’idée de modifier la loi sur le hors-jeu revient à Wenger, qui a pris en 2019 ses fonctions de directeur du développement du football mondial à la Fédération internationale de football (FIFA), et qui a formulé des propositions pour faire évoluer la règle afin d’offrir un plus grand avantage aux attaquants et de réduire les décisions controversées liées à d’infimes écarts de position entre les joueurs.

Publicité

Cette proposition diffère de la loi actuelle, selon laquelle un joueur est hors-jeu si une partie quelconque de sa tête, de son corps ou de ses pieds, à l’exception des bras, est plus proche de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier défenseur.

La règle de la « lumière du jour » exige, elle, un espace nettement visible entre l’attaquant et le défenseur, ce qui signifie que le hors-jeu ne serait pas sifflé du simple fait qu’une partie du corps de l’attaquant est en avance.

Publicité

En mars 2026, l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé le test de la règle en Première ligue canadienne, en collaboration avec la FIFA, faisant de celle-ci le premier championnat professionnel à l’appliquer à titre expérimental.

Mais selon « The Times », même l’ancien entraîneur d’Arsenal n’est pas convaincu par les résultats de l’essai du nouveau système au Canada, et il devrait inciter les législateurs du football à ne pas l’adopter.