Surprise… Guardiola figure parmi les trois candidats à la sélection italienne

La possibilité d'une démission de Gennaro Gattuso, qui n'a pas réussi à qualifier l'Italie pour la Coupe du monde cet été, a déclenché une vague de rumeurs concernant ses remplaçants potentiels.

Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne, a tenu une réunion d'urgence ce jeudi, au cours de laquelle il a présenté sa démission, suite à l'échec de la qualification pour la Coupe du monde.

Avec le départ de Gravina, les chances que Gattuso conserve son poste s'amenuisent considérablement, ce qui ouvre la voie à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Le nouvel entraîneur pourrait prendre les rênes cet été pour lancer un projet à long terme avec les Azzurri, qui doivent repartir de zéro après de nombreuses années d’absence en Coupe du monde.

À cet égard, les spéculations vont bon train en Italie quant aux remplaçants potentiels de Gattuso, dont les jours à la tête de l'équipe technique des Azzurri semblent désormais comptés.

Deux noms italiens sont fortement pressentis pour le poste : Roberto Mancini et Antonio Conte, mais la grande surprise pourrait venir de l'arrivée d'un autre entraîneur.

Selon le journal « La Gazzetta dello Sport », le troisième candidat, et peut-être le plus surprenant, est Pep Guardiola, dont l’avenir à Manchester City est incertain.

Même si la présence d'un entraîneur étranger sur le banc de l'équipe nationale italienne est inhabituelle, l'idée n'est pas impossible.

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