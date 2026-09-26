Surprise financière au Barça

Ferran Olivé, vice-président économique du FC Barcelone, a déclaré que le club catalan serait contraint de vendre des joueurs s'il souhaite réaliser de nouvelles recrues lors du prochain mercato hivernal de janvier.

Le site Tribuna a rapporté les propos d'Olivé dans l'émission « Que t'hi jugues » sur la radio catalane RAC1, où il a affirmé que la situation financière du club s'était améliorée, mais qu'elle restait insuffisante pour permettre des recrutements sans vendre d'abord des joueurs. L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick affiche un excellent niveau, et le Barça a la conviction de ne pas avoir à recourir au marché de janvier.

Le Barça a remporté l'ensemble des huit matches qu'il a disputés cette saison, et son effectif compte deux joueurs à chaque poste.

Le plan de Laporta

Le dirigeant catalan a également indiqué qu'il travaillait déjà à l'élaboration du budget de la saison prochaine, et que l'idée du conseil d'administration du président Joan Laporta est de retrouver une valeur nette neutre (c'est-à-dire que le club n'ait ni dette nette négative ni excédent) d'ici 2030.

Olivé a expliqué : « Nos indicateurs étaient négatifs et il nous a fallu cinq ans pour parvenir à une base de 1-1. Cela n'a pas été facile. »

L'importance du Spotify Camp Nou

Le dirigeant catalan a passé en revue les principaux points de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue samedi dernier, ainsi que la situation financière du club blaugrana, et a déclaré : « Pour que l'équipe fonctionne, il faut fournir les outils. Il s'agit de gagner. Lorsque nous sommes arrivés, le carburant (financier) manquait. »

Il a évoqué la plus grande préoccupation actuelle du club en affirmant : « Ce qui m'inquiète, en tout premier lieu, c'est de mener à bien ce qu'il reste à faire au Spotify Camp Nou. Une fois les travaux du stade achevés et l'équipe fonctionnant bien, le nombre de sponsors augmentera et nous vendrons davantage dans les boutiques. C'est un cercle. C'est pour cette raison que nous avons demandé aux membres d'augmenter le plafond de financement, car c'est la pierre angulaire du projet. »

Le vice-président a particulièrement insisté sur l'importance économique que représentera le Spotify Camp Nou, en déclarant : « Lorsque l'étude a été menée et que les investisseurs sont entrés, il a été estimé que les revenus s'élèveraient à environ 350-375 millions d'euros. Nous pensions rencontrer davantage de difficultés à vendre les places VIP, mais elles ont été vendues presque en totalité. »

Il a ajouté : « Le succès a été considérable. Les revenus devraient se situer dans une fourchette de 425 à 450 millions d'euros. »