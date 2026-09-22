Sur décision de Mourinho : un plan d'urgence pour aider le « joyau marocain »

Le Real Madrid a mis en place un plan rigoureux pour son jeune joueur Thiago Pitarch, afin de l'aider à retrouver sa condition physique dans l'espoir de lui offrir une chance lors des prochains matchs de la Maison Blanche.

Le journal « Marca » a indiqué que la trêve internationale actuelle tombe à point nommé pour Pitarch, le club ayant élaboré à son intention un plan visant à l'aider à retrouver son éclat au cours de la période à venir.

Ce plan prévoit la participation du milieu de terrain avec l'équipe de la Castilla dans les prochaines semaines, profitant de l'absence de l'équipe première en raison des compétitions.

Cela lui permettra de travailler à retrouver sa forme physique après sa blessure et d'obtenir le temps de jeu qu'il n'a pas pu avoir avec José Mourinho.

Pitarch était revenu dans le groupe du Real Madrid, mais il n'a pris part à aucune des quatre rencontres (Inter, Rayo Vallecano, Elche et Atlético de Madrid).

C'est pourquoi, durant cette période de repos, il rejoindra l'équipe réserve et sera à la disposition de Julián López de Lerma, mercredi prochain, lors du match reporté de la Castilla face au Sant Andreu.

La décision de Mourinho est intervenue après que Thiago a subi une blessure au genou qui l'a contraint à manquer la préparation de la saison en cours, et faute d'avoir atteint le niveau de condition physique requis pour évoluer avec la Maison Blanche.

Le Real Madrid ne rejouera pas avant le 10 octobre prochain en raison de la trêve internationale. D'ici là, l'équipe de la Castilla disputera 3 matchs en championnat (dont un derby) qui seront utiles à Thiago pour engranger suffisamment de minutes de jeu avec l'équipe réserve avant de réintégrer les plans de Mourinho.

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Par ailleurs, le programme préparatoire intensif de Thiago Pitarch (de double nationalité marocaine et espagnole), qui s'étend sur trois semaines, pourrait être complété par une convocation en équipe d'Espagne des moins de 20 ans, laquelle disputera un match contre le Mexique le 30 septembre, une rencontre à laquelle le milieu de terrain pourrait également participer.

La date de ce match reste incertaine, après l'annulation du plan initial qui prévoyait de le disputer à Ceuta.

Il convient de rappeler que Thiago Pitarch n'a plus disputé le moindre match depuis deux mois et demi, depuis sa participation à la finale du Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec l'Espagne, le 11 juillet dernier. Il s'est ensuite blessé peu après son retour à l'entraînement à Valdebebas, et n'a plus joué une seule minute depuis.