José Mourinho n'a plus aucune raison de retarder l'essai de Thiago Pitarch, maintenant que le jeune milieu de terrain a retrouvé sa pleine forme et prouvé sa capacité à rivaliser. Après que le Real Madrid a bloqué son départ durant l'été, la décision est désormais entre les mains de l'entraîneur portugais, qui est appelé à définir le rôle du produit de l'académie dans son projet, notamment alors que la recherche de la combinaison idéale pour l'entrejeu se poursuit.

Selon le journal espagnol « Marca », Fulham, dirigé par Arbeloa, a tenté de recruter Pitarch jusqu'aux derniers instants du marché des transferts, mais le Real Madrid a refusé l'offre, Mourinho comptant sur le joueur et souhaitant le conserver.

Bien que Pitarch ne soit pas officiellement inscrit au sein de l'équipe première, Mourinho a manifesté un intérêt clair à le faire jouer. Après s'être remis de la blessure au genou qui l'avait écarté de la période de préparation, le joueur a profité de la trêve pour retrouver sa forme et a disputé quatre matchs, trois avec le Real Madrid Castilla et un avec la sélection espagnole des moins de 20 ans.

Au cours des trois dernières semaines, Pitarch a joué 288 minutes, dépassant Aurélien Tchouaméni qui en a disputé 189, et à seulement une minute de Bernardo Silva, qui a joué 289 minutes, selon les chiffres avancés dans le rapport.

Le problème de la forme physique étant désormais écarté, le moment est venu de définir la place de Pitarch dans les plans de Mourinho, d'autant plus que l'entraîneur n'a pas encore arrêté la combinaison adéquate au niveau du double pivot. Le technicien portugais a essayé les options disponibles à ce poste, à l'exception de Pitarch, qui pourrait représenter la pièce manquante d'un entrejeu toujours en quête d'équilibre et de stabilité.

Mourinho dispose de suffisamment de raisons pour offrir une nouvelle chance au joueur, après avoir suivi de près son éclat avec l'équipe première la saison dernière. Bien qu'il l'ait qualifié de talent brut, il a loué son potentiel, plaisantant : « Thiago possède beaucoup de qualités, mais je lui dis que ses jambes sont comme les miennes, et qu'il doit travailler dessus. »

Les débuts de Pitarch avec l'équipe première ont eu lieu sous la direction d'Arbeloa, lorsqu'il a disputé son premier match face à Benfica lors du match aller des huitièmes de finale, avant d'apparaître au match retour et de s'imposer progressivement.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque le joueur a été présent lors de grands matchs face à Manchester City et au Bayern Munich, ainsi que lors du derby de Madrid, confirmant qu'il est capable de gérer la pression malgré son jeune âge.

Avec le départ d'Arbeloa, l'avenir de Pitarch est apparu incertain entre un maintien avec l'équipe première et un retour au Castilla, mais Mourinho a tenu à le garder, et il est désormais appelé à traduire cette décision en une véritable opportunité sur le terrain.

Mourinho a conservé Pitarch alors qu'un départ était une option envisagée, et le moment du vrai test est désormais arrivé. La confrontation face à Villarreal pourrait être la première étape où le technicien portugais révélera l'ampleur du rôle qui attend le jeune milieu de terrain.