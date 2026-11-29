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Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Como reçoit la Juventus au stade Giuseppe Sinigaglia pour un match de Serie A entre deux équipes séparées par un seul point au classement. Como est cinquième, la Juventus juste derrière, à la sixième place.

L’équipe de Cesc Fabregas reste sur une victoire 1-0 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, obtenue le mardi 24 novembre. Quelques jours plus tôt, Como avait battu Cagliari 2-0 en championnat, et cette série de victoires joue sur le moral du club.

La Juventus de Luciano Spalletti a joué jeudi soir en Ligue Europa et s’est imposée 4-1 contre l’Omonia Nicosie. Après son succès 4-0 face à Venise en Serie A, elle a ainsi signé deux larges victoires en quelques jours.

Face aux Chypriotes, Spalletti a largement fait tourner son effectif. Jeff Ekhator a connu sa première titularisation et marqué son premier but sous le maillot de la Juventus, tandis que Kolo Muani et Woltemade ont débuté sur le banc.

À Como, la Juventus devra gérer les efforts fournis en Europe et un secteur encore touché par les absences. Como a, de son côté, bénéficié de quelques jours de récupération supplémentaires par rapport à son adversaire.

Como, entraîné par Cesc Fabregas, devrait aligner Butez dans le but, avec Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon et Kempf en défense. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci et Douvikas figurent également dans le onze probable, au milieu et en attaque. Como devra se passer de Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai et Maxence Caqueret.

La Juventus de Luciano Spalletti devrait débuter avec Vicario, Bremer, Cabal, Celik et Kelly en défense. Au milieu et en attaque, le onze probable comprend Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners et Kolo Muani. Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara et Milik sont indisponibles. Aucune des deux équipes ne compte de joueur suspendu.

Forme récente

Como a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, sans faire de match nul. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, précédée d’un succès 2-0 face à Cagliari en Serie A. Sa défaite est survenue contre l’Inter, 2-0, le 8 novembre. Durant cette période, Como a également battu Venise 1-0.

La Juventus compte quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières rencontres, sans défaite. Son dernier match s’est soldé par une victoire 4-1 contre l’Omonia Nicosie en Ligue Europa, après un succès 4-0 face à Venise en championnat. Le match nul était un 2-2 contre la Fiorentina. Entre ces rencontres figurent une victoire 2-1 sur le terrain de l’AZ Alkmaar et un succès 2-0 contre Naples.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte au 21 février 2026, lorsque Como s’est imposé 2-0 à Turin en Serie A. Sur les cinq confrontations recensées, Como a remporté deux victoires à l’extérieur et une à domicile, tandis que la Juventus s’est imposée deux fois. Les deux équipes ont inscrit huit buts chacune.

Classement

En Serie A, Como occupe la cinquième place, tandis que la Juventus est sixième.