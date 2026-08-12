Selon les informations de Sport Bild, le choix s’est porté sur Marcel Regula, qui doit occuper la place potentiellement libérée dans l’effectif des Geißböcke.

Le directeur sportif Thomas Kessler aurait ainsi déjà mené des discussions concrètes avec l’entourage du joueur au sujet d’une future collaboration et serait en contact direct avec son employeur, Zaglebie Lubin. Une indemnité de transfert de huit millions d’euros serait nécessaire pour le talent polonais de 19 ans, ce qui ferait de Regula, en cas de signature, le troisième recrutement le plus cher de l’histoire du club de Cologne, derrière Jhon Cordoba (17 millions d’euros, en 2017/18 en provenance de Mayence 05) et l’icône du club Lukas Podolski (dix millions d’euros, en 2009/10 en provenance du Bayern Munich).

Ce transfert coûteux n’est envisageable pour Cologne qu’avec la vente d’El Mala. En conséquence, Kessler doit attendre un accord définitif avec le BVB, qui aurait de nouveau relevé son offre selon plusieurs médias concordants.

Said El Mala va-t-il devenir le nouveau transfert record du BVB ?

Le montant de la nouvelle offre s’élèverait à une base fixe de 50 millions d’euros, plus des bonus, ce qui satisferait à ce stade les exigences élevées du FC. El Mala deviendrait ainsi le nouveau transfert record du BVB et dépasserait Ousmane Dembele (35 millions d’euros, en 2016 en provenance du Stade Rennais). Ce lourd investissement reposerait aussi, selon les informations de Sport Bild, sur une potentielle revalorisation attendue chez l’international allemand Espoirs.

Concernant Regula, la cible supposée de Cologne, il existe en revanche un lien assez curieux avec le BVB. Comme l’a rapporté meczyki.pl début août, le Borussia a lui aussi manifesté son intérêt pour un recrutement de l’adolescent. Le club l’aurait même confirmé au portail sportif polonais. Entre-temps, à Dortmund, toute l’attention se porte toutefois sur El Mala, avec qui un accord sur les modalités du contrat existerait déjà depuis un certain temps.

Regula, qui évolue principalement au poste de milieu offensif et, contrairement à El Mala, se sent moins à l’aise sur l’aile, a totalisé douze implications sur but en 32 apparitions avec Zaglebie Lubin la saison dernière. Il a également déjà inscrit un but dans le début de saison de première division polonaise (Ekstraklasa).

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