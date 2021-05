Suarez attiré par un championnat exotique

L'attaquant uruguayen estime qu'il peut jouer pendant encore de longues années. Et un séjour outre-Atlantique ne serait pas pour lui déplaire.

Luis Suarez a admis qu'un séjour en MLS l'attirait alors qu'il cherchait à prolonger une carrière de joueur qui semblait être sur le déclin avant son engagement avec l'Atletico Madrid en 2020.

L'Uruguayen s'attendait à voir sa carrière prendre fin à Barcelone avant qu'une décision de le laisser partir ne soit prise, à son grand désarroi. L'expérimenté attaquant 34 ans s'est cependant refait une santé du côté du Wanda Metropolitano. Une nouvelle aventure qui pourrait déboucher dès cette saison par un nouveau titre de champion d'Espagne. S'il est sacré, il ne sera pas rassasié pour autant puisqu'il compte continuer pendant quelques années encore - potentiellement en Amérique.

Suarez s'est confié à propos de son avenir Club del Deportista: "Il y a deux ans, quand j'ai joué pour Barcelone, j'aurais dit que j'aimerais finir là-bas, mais ensuite les évènements ont fait que cela ne s'est pas fait. Maintenant que je suis ici et que je suis heureux, j'envisage de jouer encore quelques années, de continuer à concourir et ensuite, le moment venu, on aura une autre option et on devra alors prendre une décision. En fait, c'est difficile. J'aimerais avoir l'expérience de pouvoir jouer aux États-Unis, mais on ne sait jamais."

Suarez a pris sa revanche

Suarez a marqué 19 buts cette saison, et c'est un sacré pied de nez à ses anciens dirigeants catalans, surtout que le Barça peine à tenir la cadence de son côté. Il avait trouvé la cible à 198 reprises en six années mémorables avec les Blaugrana, profitant notamment au mieux de son association avec Lionel Messi.

L'ancienne star de Liverpool admet avoir été surprise de la façon dont il a été traité par le Barça, mais cela n'a servi qu'à le rendre plus affamé pour faire taire les sceptiques. "Tout le monde aime les défis, et venir ici [à l'Atletico] a été un très gros défi pour moi pour de nombreuses raisons. L'année dernière, j'ai reçu des critiques et on a dit que je n'étais plus capable de concourir pour de grandes choses, ou qu'à Barcelone, je ne pouvais pas évoluer au haut niveau. Et cela crée un défi pour vous au niveau individuel car cela vous donne envie de continuer à montrer que vous faites partie de l'élite du football et de montrer qu'il y a une raison pour laquelle je reste le genre de joueur que je suis depuis tant d'années. J'ai pris cette aventure comme un grand défi et avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne regrette rien, au contraire : je suis excité et désireux de continuer à démontrer ma qualité".