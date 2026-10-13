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Villarreal vs Napoli : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Villarreal vs SSC Naples
Villarreal
SSC Naples
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Villarreal et SSC Naples en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Villarreal vs SSC Naples : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Estadio de la Ceramica

Le match d'aujourd'hui entre Villarreal et SSC Naples débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Villarreal - Naples est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Villarreal vs SSC Naples Équipes probables

4-3-3
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
4-2-3-1
P. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaS. CardonaS. CardonaJ. FoythJ. FoythS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeA. MoleiroA. MoleiroA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaDavid NeresDavid NeresR. HoejlundR. Hoejlund
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
4-3-3
Villarreal

Onze de départ

SSC Naples

Entraineur

  • I. Perez
  • M. Allegri

Du côté de Villarreal, Inigo Perez devrait aligner Peter Gulacsi dans les buts, devant une défense composée de Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona et Juan Foyth. Santi Comesana et Pape Gueye sont attendus dans l'entrejeu, avec Nathan Saliba, Gerard Moreno et Alberto Moleiro en soutien de Georges Mikautadze en pointe. Tajon Buchanan et Nicolas Pépé sont absents sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler.

Massimiliano Allegri devrait s'appuyer sur Alex Meret dans les buts, avec une défense à quatre composée d'Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin et Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour et Stanislav Lobotka formeront le double pivot, tandis que Kevin De Bruyne, Matteo Politano et David Neres épauleront Rasmus Hoejlund en attaque. Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara et Alessandro Buongiorno sont tous indisponibles sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler.

VIL

VIL - Forme

BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
NAP

NAP - Forme

INT
D3-2
ARS
D0-1
BOL
V1-0
FIO
N1-1
FRC
V3-0
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Villarreal présente un bilan de deux victoires, aucun match nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. La plus récente est une défaite 1-0 à domicile face au Real Madrid en Liga. Les succès 3-1 contre Levante et 3-1 à Malaga témoignent d'une capacité à scorer loin de leurs bases, mais trois revers en cinq matchs révèlent une fragilité récurrente.

Naples affiche une forme bien plus régulière avec trois victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La victoire 3-0 contre Frosinone constitue la performance la plus aboutie de la série, qui comprend également un succès 1-0 contre Bologne et un nul 1-1 face à la Fiorentina en Serie A. La seule défaite dans cette période remonte au revers 1-0 concédé face à Arsenal en Ligue des Champions.

Face à face

VillarrealNulSSC Naples
2
1
2
Jeux d'amitié des clubs
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FDM
Ligue Europa
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FDM
Ligue Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Ligue des Champions
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
FDM
Ligue des Champions
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à un match amical en décembre 2022, où Villarreal s'était imposé 3-2 avec Naples à domicile. Dans leur histoire commune en compétition officielle, Naples conserve le meilleur bilan global : les deux équipes se sont affrontées en Europa League en 2016, avec une victoire 1-0 de Villarreal à domicile et un match nul 1-1 à Naples, tandis qu'en Ligue des Champions 2011, Naples avait remporté les deux confrontations sur le score de 2-0.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, Villarreal occupe actuellement la 21e place et Naples la 27e, les deux équipes se trouvant ainsi en dehors des positions qualificatives.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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