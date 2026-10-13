Villarreal vs Napoli : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Villarreal vs SSC Naples : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Le match d'aujourd'hui entre Villarreal et SSC Naples débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Villarreal - Naples est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Villarreal, Inigo Perez devrait aligner Peter Gulacsi dans les buts, devant une défense composée de Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona et Juan Foyth. Santi Comesana et Pape Gueye sont attendus dans l'entrejeu, avec Nathan Saliba, Gerard Moreno et Alberto Moleiro en soutien de Georges Mikautadze en pointe. Tajon Buchanan et Nicolas Pépé sont absents sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler.

Massimiliano Allegri devrait s'appuyer sur Alex Meret dans les buts, avec une défense à quatre composée d'Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin et Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour et Stanislav Lobotka formeront le double pivot, tandis que Kevin De Bruyne, Matteo Politano et David Neres épauleront Rasmus Hoejlund en attaque. Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara et Alessandro Buongiorno sont tous indisponibles sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler.

Villarreal présente un bilan de deux victoires, aucun match nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. La plus récente est une défaite 1-0 à domicile face au Real Madrid en Liga. Les succès 3-1 contre Levante et 3-1 à Malaga témoignent d'une capacité à scorer loin de leurs bases, mais trois revers en cinq matchs révèlent une fragilité récurrente.

Naples affiche une forme bien plus régulière avec trois victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La victoire 3-0 contre Frosinone constitue la performance la plus aboutie de la série, qui comprend également un succès 1-0 contre Bologne et un nul 1-1 face à la Fiorentina en Serie A. La seule défaite dans cette période remonte au revers 1-0 concédé face à Arsenal en Ligue des Champions.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à un match amical en décembre 2022, où Villarreal s'était imposé 3-2 avec Naples à domicile. Dans leur histoire commune en compétition officielle, Naples conserve le meilleur bilan global : les deux équipes se sont affrontées en Europa League en 2016, avec une victoire 1-0 de Villarreal à domicile et un match nul 1-1 à Naples, tandis qu'en Ligue des Champions 2011, Naples avait remporté les deux confrontations sur le score de 2-0.

Au classement de la Ligue des Champions, Villarreal occupe actuellement la 21e place et Naples la 27e, les deux équipes se trouvant ainsi en dehors des positions qualificatives.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.