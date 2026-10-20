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VfB Stuttgart vs Atlético Madrid: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

VfB Stuttgart vs Atlético Madrid
VfB Stuttgart
Atlético Madrid
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre VfB Stuttgart et Atlético Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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La rencontre entre VfB Stuttgart et Atlético Madrid est diffusée en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

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Comment regarder VfB Stuttgart contre Atlético Madrid avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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VfB Stuttgart vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
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Le match d'aujourd'hui entre VfB Stuttgart et Atlético Madrid débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

VfB Stuttgart vs Atlético Madrid Équipes probables

4-2-3-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichD. UndavD. UndavG. ProemelG. ProemelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
VfB Stuttgart

Onze de départ

Atlético Madrid

Entraineur

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

Du côté de Stuttgart, Sebastian Hoeness devra composer sans plusieurs joueurs importants. Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas et Dan-Axel Zagadou sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Fabian Bredlow dans les buts, devant une défense composée de Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman et Ramon Hendriks, avec Angelo Stiller, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Grischa Proemel et Ermedin Demirovic complétant le dispositif aux côtés de Deniz Undav.

Pour l'Atlético Madrid, Diego Simeone sera privé de Cristian Romero et de Koke. Le onze probable verrait Jan Oblak dans les buts, avec Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill et David Hancko en défense, et un milieu articulé autour de Pablo Barrios, Johnny Cardoso et Alejandro Baena, avec Giuliano Simeone, Kang-In Lee et Julián Álvarez en attaque.

VFB

VFB - Forme

BVB
D0-1
GFT
V5-0
SCP
V0-2
SBR
V0-3
HSV
D1-0
But marqué (encaissé)
10/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
ATM

ATM - Forme

OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
But marqué (encaissé)
11/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Stuttgart présente un bilan de deux victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties, sans match nul. La défaite la plus récente est survenue en Bundesliga face à Hambourg sur le score de 1-0, tandis que la victoire contre Slovan Bratislava en Ligue des Champions (0-3) constitue leur meilleur résultat récent. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Stuttgart a inscrit six buts et en a concédé deux.

L'Atlético Madrid, de son côté, affiche cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un succès 1-0 à Barcelone contre l'Espanyol, après la victoire 2-0 contre Manchester United en Ligue des Champions. Sur cette série, les Madrilènes ont marqué dix buts et n'en ont concédé qu'un seul, une régularité défensive qui illustre la solidité du groupe de Simeone.

Face à face

VfB StuttgartNulAtlético Madrid
0
1
0
Jeux d'amitié des clubs
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
1Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué1/1

La seule rencontre répertoriée entre ces deux clubs remonte au 5 août 2018, lors d'un match amical qui s'était soldé par un match nul 1-1. Les données disponibles ne permettent pas de dégager un historique plus fourni entre Stuttgart et l'Atlético Madrid en compétition officielle.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Stuttgart occupe la quatrième place du classement général de la phase de ligue, une position qui les place dans la course directe aux huitièmes de finale. L'Atlético Madrid, quinzième, se trouve dans la zone des barrages et a donc besoin de points pour sécuriser sa qualification directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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