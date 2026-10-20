A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 MHPArena

La rencontre entre VfB Stuttgart et Atlético Madrid est diffusée en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

Comment regarder VfB Stuttgart contre Atlético Madrid avec un VPN

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VfB Stuttgart vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 MHPArena

Le match d'aujourd'hui entre VfB Stuttgart et Atlético Madrid débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Stuttgart, Sebastian Hoeness devra composer sans plusieurs joueurs importants. Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas et Dan-Axel Zagadou sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Fabian Bredlow dans les buts, devant une défense composée de Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman et Ramon Hendriks, avec Angelo Stiller, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Grischa Proemel et Ermedin Demirovic complétant le dispositif aux côtés de Deniz Undav.

Pour l'Atlético Madrid, Diego Simeone sera privé de Cristian Romero et de Koke. Le onze probable verrait Jan Oblak dans les buts, avec Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill et David Hancko en défense, et un milieu articulé autour de Pablo Barrios, Johnny Cardoso et Alejandro Baena, avec Giuliano Simeone, Kang-In Lee et Julián Álvarez en attaque.

Stuttgart présente un bilan de deux victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties, sans match nul. La défaite la plus récente est survenue en Bundesliga face à Hambourg sur le score de 1-0, tandis que la victoire contre Slovan Bratislava en Ligue des Champions (0-3) constitue leur meilleur résultat récent. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Stuttgart a inscrit six buts et en a concédé deux.

L'Atlético Madrid, de son côté, affiche cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un succès 1-0 à Barcelone contre l'Espanyol, après la victoire 2-0 contre Manchester United en Ligue des Champions. Sur cette série, les Madrilènes ont marqué dix buts et n'en ont concédé qu'un seul, une régularité défensive qui illustre la solidité du groupe de Simeone.

La seule rencontre répertoriée entre ces deux clubs remonte au 5 août 2018, lors d'un match amical qui s'était soldé par un match nul 1-1. Les données disponibles ne permettent pas de dégager un historique plus fourni entre Stuttgart et l'Atlético Madrid en compétition officielle.

En Ligue des Champions, Stuttgart occupe la quatrième place du classement général de la phase de ligue, une position qui les place dans la course directe aux huitièmes de finale. L'Atlético Madrid, quinzième, se trouve dans la zone des barrages et a donc besoin de points pour sécuriser sa qualification directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.