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SSC Naples vs Bodoe/Glimt: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

SSC Naples vs Bodoe/Glimt
SSC Naples
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre SSC Naples et Bodoe/Glimt, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Les options de diffusion TV et de live stream pour SSC Naples vs Bodø/Glimt sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder SSC Naples contre Bodoe/Glimt avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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SSC Naples vs Bodoe/Glimt : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre SSC Naples et Bodoe/Glimt débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

SSC Naples vs Bodoe/Glimt Équipes probables

3-4-2-1
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
SSC Naples

Onze de départ

Bodoe/Glimt

Entraineur

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Du côté de Naples, Allegri devra composer sans plusieurs joueurs. Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara et David Neres sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Vanja Milinkovic-Savic dans les buts, une défense composée de Badiashile, Rrahmani et Rafa Marin, avec De Bruyne, McTominay, Di Lorenzo, Noa Lang, Lobotka, Spinazzola et Rasmus Hoejlund devant.

Bodø/Glimt sera privé de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen et Isak Sjong. Kjetil Knutsen devrait aligner Nikita Haikin dans les buts, avec un onze qui inclut Aleesami, Bjoerkan, Gundersen, Sjoevold, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Brynhildsen, Hauge et Helmersen. Aucune suspension n'est à signaler dans les deux camps.

NAP

NAP - Forme

BOL
V1-0
FIO
N1-1
FRC
V3-0
VIL
D3-1
VEN
D1-0
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOD

BOD - Forme

BRA
D2-1
RAN
V2-6
KBK
V3-1
BVB
V1-0
H-K
V0-2
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Naples présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Napolitains ont concédé autant de buts qu'ils en ont marqué sur cette période, avec cinq buts pour et cinq contre. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 à Venise en Serie A, après le revers 3-1 subi face à Villarreal en Ligue des Champions. La victoire 3-0 contre Frosinone reste leur meilleure performance récente.

Bodø/Glimt affiche quant à eux quatre victoires pour une seule défaite lors de leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus marquant est la victoire 1-0 contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Les Norvégiens ont aussi battu Kristiansund BK 3-1 et Hamarkameratene 2-0 en Eliteserien, confirmant une régularité solide dans cette période.

Aucune donnée de confrontations directes entre SSC Naples et Bodø/Glimt n'est disponible pour cette rencontre. Des informations supplémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, SSC Naples occupe actuellement la 32e place, tandis que Bodø/Glimt est 24e. Les deux équipes ont encore de nombreux matchs à disputer pour améliorer leur position dans la phase de ligue.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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