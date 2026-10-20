A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Les options de diffusion TV et de live stream pour SSC Naples vs Bodø/Glimt sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder SSC Naples contre Bodoe/Glimt avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

SSC Naples vs Bodoe/Glimt : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Le match d'aujourd'hui entre SSC Naples et Bodoe/Glimt débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Naples, Allegri devra composer sans plusieurs joueurs. Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara et David Neres sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Vanja Milinkovic-Savic dans les buts, une défense composée de Badiashile, Rrahmani et Rafa Marin, avec De Bruyne, McTominay, Di Lorenzo, Noa Lang, Lobotka, Spinazzola et Rasmus Hoejlund devant.

Bodø/Glimt sera privé de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen et Isak Sjong. Kjetil Knutsen devrait aligner Nikita Haikin dans les buts, avec un onze qui inclut Aleesami, Bjoerkan, Gundersen, Sjoevold, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Brynhildsen, Hauge et Helmersen. Aucune suspension n'est à signaler dans les deux camps.

Naples présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Napolitains ont concédé autant de buts qu'ils en ont marqué sur cette période, avec cinq buts pour et cinq contre. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 à Venise en Serie A, après le revers 3-1 subi face à Villarreal en Ligue des Champions. La victoire 3-0 contre Frosinone reste leur meilleure performance récente.

Bodø/Glimt affiche quant à eux quatre victoires pour une seule défaite lors de leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus marquant est la victoire 1-0 contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Les Norvégiens ont aussi battu Kristiansund BK 3-1 et Hamarkameratene 2-0 en Eliteserien, confirmant une régularité solide dans cette période.

Aucune donnée de confrontations directes entre SSC Naples et Bodø/Glimt n'est disponible pour cette rencontre. Des informations supplémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

En Ligue des Champions, SSC Naples occupe actuellement la 32e place, tandis que Bodø/Glimt est 24e. Les deux équipes ont encore de nombreux matchs à disputer pour améliorer leur position dans la phase de ligue.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.