A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Le match Sporting CP - LASK est diffusé en France sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Sporting CP contre LASK avec un VPN

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Sporting CP vs LASK : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Le match d'aujourd'hui entre Sporting CP et LASK débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Du côté du Sporting CP, Rui Borges devrait aligner un onze avec Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araujo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia et Luís Suárez. Zeno Debast et Rodrigo Zalazar sont tous deux forfaits sur blessure et ne figureront pas dans le groupe.

Du côté du LASK, Dietmar Kühbauer dispose d'un effectif sans absences signalées. La composition probable s'articule autour de Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andres Andrade, Joao Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran et Sasa Kalajdzic. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Le Sporting CP présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Les Lions ont inscrit neuf buts et n'en ont concédé que quatre sur cette période. Leur dernier match s'est soldé par un succès 3-1 à Braga en Liga Portugal, et ils ont également dominé Galatasaray 3-1 en Ligue des Champions en septembre. Les deux points perdus l'ont été sur des nuls 2-2 contre Arouca et 1-1 face à Famalicão.

Le LASK affiche un bilan plus contrasté avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Autrichiens ont encaissé sept buts et en ont inscrit sept sur cette séquence. Leur dernier match européen s'est conclu par une lourde défaite 6-3 contre Liverpool, mais ils ont rebondi avec une victoire convaincante 4-0 contre Austria Lustenau le 17 octobre en championnat.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à trois reprises dans les compétitions européennes. La dernière rencontre remonte à octobre 2020 en qualification de l'Europa League, où le LASK s'était imposé 4-1 à l'Alvalade. Avant cela, en Europa League lors de la saison 2019-2020, le LASK avait écrasé le Sporting 3-0 à domicile en décembre 2019, tandis que les Portugais s'étaient imposés 2-1 lors du match aller en octobre 2019. Sur l'ensemble des trois confrontations recensées, le LASK mène avec deux victoires contre une pour le Sporting.

En Ligue des Champions, le Sporting CP occupe actuellement la sixième place du classement, tandis que le LASK est relégué en 33e position.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.