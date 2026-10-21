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Sporting CP vs LASK: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sporting CP vs LASK
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Sporting CP et LASK, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Sporting CP - LASK est diffusé en France sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Sporting CP contre LASK avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Sporting CP vs LASK : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Estadio Jose Alvalade

Le match d'aujourd'hui entre Sporting CP et LASK débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Sporting CP vs LASK Équipes probables

4-2-3-1
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaM. AraujoM. AraujoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. SuarezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaA. AndradeA. AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekAlessandro SchöpfAlessandro SchöpfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting CP

Onze de départ

LASK

Entraineur

  • R. Borges
  • Dietmar Kühbauer

Du côté du Sporting CP, Rui Borges devrait aligner un onze avec Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araujo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia et Luís Suárez. Zeno Debast et Rodrigo Zalazar sont tous deux forfaits sur blessure et ne figureront pas dans le groupe.

Du côté du LASK, Dietmar Kühbauer dispose d'un effectif sans absences signalées. La composition probable s'articule autour de Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andres Andrade, Joao Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran et Sasa Kalajdzic. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

SCP

SCP - Forme

GAL
V3-1
FAM
N1-1
ARO
N2-2
BRA
V1-3
RCL
V0-2
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LAS

LAS - Forme

HAR
N3-3
FVI
V2-1
RAP
D0-2
LIV
D3-6
LUS
V0-4
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Sporting CP présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Les Lions ont inscrit neuf buts et n'en ont concédé que quatre sur cette période. Leur dernier match s'est soldé par un succès 3-1 à Braga en Liga Portugal, et ils ont également dominé Galatasaray 3-1 en Ligue des Champions en septembre. Les deux points perdus l'ont été sur des nuls 2-2 contre Arouca et 1-1 face à Famalicão.

Le LASK affiche un bilan plus contrasté avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Autrichiens ont encaissé sept buts et en ont inscrit sept sur cette séquence. Leur dernier match européen s'est conclu par une lourde défaite 6-3 contre Liverpool, mais ils ont rebondi avec une victoire convaincante 4-0 contre Austria Lustenau le 17 octobre en championnat.

Face à face

Sporting CPNulLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
FDM
Ligue Europa
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
0
FDM
Ligue Europa
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
FDM
3Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/3
Les deux équipes ont marqué2/3

Les deux clubs se sont déjà affrontés à trois reprises dans les compétitions européennes. La dernière rencontre remonte à octobre 2020 en qualification de l'Europa League, où le LASK s'était imposé 4-1 à l'Alvalade. Avant cela, en Europa League lors de la saison 2019-2020, le LASK avait écrasé le Sporting 3-0 à domicile en décembre 2019, tandis que les Portugais s'étaient imposés 2-1 lors du match aller en octobre 2019. Sur l'ensemble des trois confrontations recensées, le LASK mène avec deux victoires contre une pour le Sporting.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, le Sporting CP occupe actuellement la sixième place du classement, tandis que le LASK est relégué en 33e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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