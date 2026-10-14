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Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart
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Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
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Le match d'aujourd'hui entre Slovan Bratislava et VfB Stuttgart débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

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Ce match de Ligue des Champions entre le Slovan Bratislava et le VfB Stuttgart est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

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Aperçu du match

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Équipes probables

4-1-4-1
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
page.match.formation.title
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
D. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyR. IbrahimR. IbrahimC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. SporarF. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanG. ProemelG. ProemelC. FuehrichC. FuehrichA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingB. El KhannoussB. El KhannoussE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-1-4-1
Slovan Bratislava

Onze de départ

VfB Stuttgart

Entraineur

  • Yaya Touré
  • S. Hoeness

Du côté du Slovan, Yaya Touré devrait aligner Dominik Takac dans les buts, protégé par une défense composée de Sandro Cruz, Cesar Blackman, Kenan Bajric et Svetozar Markovic. Le milieu et l'attaque devraient être assurés par Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martinez, Tigran Barseghyan et Andraz Sporar. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée dans le camp slovaque.

Pour Stuttgart, Sebastian Hoeness devrait s'appuyer sur Fabian Bredlow en goal, avec Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman et Grischa Proemel en défense. Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss et Ermedin Demirovic sont attendus dans l'entrejeu et l'attaque. Les absences de Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez et Ameen Al Dakhil sont à noter, tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler du côté souabe.

SLB

SLB - Forme

PSG
D6-1
ZIL
N3-3
MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
N1-1
But marqué (encaissé)
10/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
VFB

VFB - Forme

VIK
V3-1
TSG
D2-1
BVB
D0-1
GFT
V5-0
SCP
V0-2
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Slovan Bratislava affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie des Slovaques s'est soldée par un match nul 1-1 face à Skalica en championnat le 10 octobre. Le club a auparavant battu Komarno 2-1 et Nitra 3-1 en Coupe, mais a subi une lourde défaite 6-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en septembre.

Le VfB Stuttgart présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Souabes ont remporté leur dernier match 2-0 à Paderborn en Bundesliga le 10 octobre, après avoir également battu Viking 3-1 en Ligue des Champions en septembre. Les défaites 1-0 contre Dortmund et 2-1 contre Hoffenheim en Bundesliga illustrent les irrégularités du club sur cette période.

Face à face

Slovan BratislavaNulVfB Stuttgart
0
1
2
Ligue des Champions
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FDM
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
2
FDM
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué2/3

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 21 janvier 2025, en Ligue des Champions, avec une victoire de Stuttgart 3-1 au National Football Stadium de Bratislava. Les clubs s'étaient également affrontés lors des qualifications de la Ligue Europa en août 2010 : Stuttgart avait gagné 1-0 à Bratislava avant de concéder un nul 2-2 au retour. Sur l'ensemble des trois rencontres répertoriées, Stuttgart affiche le bilan le plus favorable avec deux victoires et un nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Stuttgart occupe la 8e place, une position qui leur offre une marge confortable pour viser la qualification directe en huitièmes de finale. Le Slovan, 35e, est en revanche contraint de réagir rapidement pour espérer rejoindre les barrages.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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