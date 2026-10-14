Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Slovan Bratislava et VfB Stuttgart débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

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Aperçu du match

Du côté du Slovan, Yaya Touré devrait aligner Dominik Takac dans les buts, protégé par une défense composée de Sandro Cruz, Cesar Blackman, Kenan Bajric et Svetozar Markovic. Le milieu et l'attaque devraient être assurés par Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martinez, Tigran Barseghyan et Andraz Sporar. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée dans le camp slovaque.

Pour Stuttgart, Sebastian Hoeness devrait s'appuyer sur Fabian Bredlow en goal, avec Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman et Grischa Proemel en défense. Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss et Ermedin Demirovic sont attendus dans l'entrejeu et l'attaque. Les absences de Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez et Ameen Al Dakhil sont à noter, tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler du côté souabe.

Le Slovan Bratislava affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie des Slovaques s'est soldée par un match nul 1-1 face à Skalica en championnat le 10 octobre. Le club a auparavant battu Komarno 2-1 et Nitra 3-1 en Coupe, mais a subi une lourde défaite 6-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en septembre.

Le VfB Stuttgart présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Souabes ont remporté leur dernier match 2-0 à Paderborn en Bundesliga le 10 octobre, après avoir également battu Viking 3-1 en Ligue des Champions en septembre. Les défaites 1-0 contre Dortmund et 2-1 contre Hoffenheim en Bundesliga illustrent les irrégularités du club sur cette période.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 21 janvier 2025, en Ligue des Champions, avec une victoire de Stuttgart 3-1 au National Football Stadium de Bratislava. Les clubs s'étaient également affrontés lors des qualifications de la Ligue Europa en août 2010 : Stuttgart avait gagné 1-0 à Bratislava avant de concéder un nul 2-2 au retour. Sur l'ensemble des trois rencontres répertoriées, Stuttgart affiche le bilan le plus favorable avec deux victoires et un nul.

En Ligue des Champions, Stuttgart occupe la 8e place, une position qui leur offre une marge confortable pour viser la qualification directe en huitièmes de finale. Le Slovan, 35e, est en revanche contraint de réagir rapidement pour espérer rejoindre les barrages.

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