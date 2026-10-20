A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Le match Roma vs Slovan Bratislava est diffusé en direct en France. Les options de chaîne TV et de streaming sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Roma contre Slovan Bratislava avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Roma vs Slovan Bratislava : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Roma et Slovan Bratislava débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté de la Roma, Gasperini devra composer sans plusieurs éléments importants. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné et Paulo Dybala sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Pierluigi Gollini dans les buts, avec une défense composée de Gianluca Mancini, Evan N'Dicka et Mario Hermoso, tandis que Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli et Wesley seraient attendus au milieu, avec Donyell Malen en pointe.

Le Slovan Bratislava se présente sans Mykola Kukharevych, seul joueur actuellement blessé dans l'effectif. Yaya Touré devrait aligner Dominik Takac dans les buts, derrière une défense formée de Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz et Cesar Blackman. Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan et Alen Mustafic sont attendus au milieu, avec Christian Martinez et Adam Griger en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

La Roma affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est une victoire 2-0 en Serie A contre Gênes, avec une feuille blanche à la clé. Avant cela, les Romains avaient subi la défaite 4-3 face au Real Madrid en Ligue des Champions, après avoir pourtant mené 3-1. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, la Roma a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

Le Slovan Bratislava présente trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 3-0 contre le Spartak Trnava en championnat slovaque, mais ils avaient auparavant concédé une défaite 3-0 contre Stuttgart en Ligue des Champions. Sur leurs cinq derniers matchs, les Slovaques ont marqué huit buts et en ont concédé cinq.

Les deux clubs ne se sont rencontrés qu'à deux reprises, toutes deux lors du tour de qualification de la Ligue Europa en août 2011. La confrontation la plus récente s'est terminée sur un match nul 1-1 au Stadio Olimpico le 25 août 2011, après que le Slovan avait remporté le match aller 1-0 à domicile le 18 août. Sur ces deux rencontres, chaque équipe a marqué une fois sur sa propre pelouse, et aucune des deux n'a réussi à s'imposer à l'extérieur.

En Ligue des Champions, la Roma occupe la 25e place du classement général tandis que le Slovan Bratislava pointe à la 36e position. Les deux équipes cherchent encore à trouver leur rythme dans la compétition, et ce match à domicile pour les Romains prend donc une importance particulière dans la course à une qualification pour la phase suivante.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.