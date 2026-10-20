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Ligue des Champions
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Roma vs Slovan Bratislava: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Roma vs Slovan Bratislava
Roma
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Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Roma et Slovan Bratislava, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue des Champions - Journée 3
Stadio Olimpico, Rome
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Le match Roma vs Slovan Bratislava est diffusé en direct en France. Les options de chaîne TV et de streaming sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Roma contre Slovan Bratislava avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Roma vs Slovan Bratislava : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Roma et Slovan Bratislava débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Roma vs Slovan Bratislava Équipes probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficC. MartinezC. MartinezA. GrigerA. Griger
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-2-1
Roma

Onze de départ

Slovan Bratislava

Entraineur

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

Du côté de la Roma, Gasperini devra composer sans plusieurs éléments importants. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné et Paulo Dybala sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Pierluigi Gollini dans les buts, avec une défense composée de Gianluca Mancini, Evan N'Dicka et Mario Hermoso, tandis que Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli et Wesley seraient attendus au milieu, avec Donyell Malen en pointe.

Le Slovan Bratislava se présente sans Mykola Kukharevych, seul joueur actuellement blessé dans l'effectif. Yaya Touré devrait aligner Dominik Takac dans les buts, derrière une défense formée de Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz et Cesar Blackman. Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan et Alen Mustafic sont attendus au milieu, avec Christian Martinez et Adam Griger en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

ROM

ROM - Forme

TOR
V0-2
INT
N2-2
COM
N0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SBR

SBR - Forme

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
N1-1
VFB
D0-3
TRN
V0-3
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Roma affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est une victoire 2-0 en Serie A contre Gênes, avec une feuille blanche à la clé. Avant cela, les Romains avaient subi la défaite 4-3 face au Real Madrid en Ligue des Champions, après avoir pourtant mené 3-1. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, la Roma a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

Le Slovan Bratislava présente trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 3-0 contre le Spartak Trnava en championnat slovaque, mais ils avaient auparavant concédé une défaite 3-0 contre Stuttgart en Ligue des Champions. Sur leurs cinq derniers matchs, les Slovaques ont marqué huit buts et en ont concédé cinq.

Face à face

RomaNulSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FDM
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Les deux clubs ne se sont rencontrés qu'à deux reprises, toutes deux lors du tour de qualification de la Ligue Europa en août 2011. La confrontation la plus récente s'est terminée sur un match nul 1-1 au Stadio Olimpico le 25 août 2011, après que le Slovan avait remporté le match aller 1-0 à domicile le 18 août. Sur ces deux rencontres, chaque équipe a marqué une fois sur sa propre pelouse, et aucune des deux n'a réussi à s'imposer à l'extérieur.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, la Roma occupe la 25e place du classement général tandis que le Slovan Bratislava pointe à la 36e position. Les deux équipes cherchent encore à trouver leur rythme dans la compétition, et ce match à domicile pour les Romains prend donc une importance particulière dans la course à une qualification pour la phase suivante.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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