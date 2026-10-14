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Ligue des Champions
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Roma vs Real Madrid : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Roma et Real Madrid en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Roma vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Roma et Real Madrid débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

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Ligue des Champions - Journée 2
Stadio Olimpico, Rome

Le match est diffusé en France sur CANAL+. Retrouvez le direct sur CANAL+ Live, myCANAL ou Canal+ Foot selon votre abonnement.

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Aperçu du match

Roma vs Real Madrid Équipes probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaManu KonéManu KonéD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Du côté de la Roma, Gian Piero Gasperini devrait aligner un onze articulé autour de Mile Svilar dans les cages, avec une défense composée de Gianluca Mancini, Mario Hermoso et Evan N'Dicka. Wesley, Devyne Rensch, Marten de Roon et Manu Koné forment le milieu, tandis que Matias Soule, Paulo Dybala et Donyell Malen sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif romain à ce stade.

José Mourinho devrait quant à lui s'appuyer sur Thibaut Courtois dans les buts, protégé par Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Denzel Dumfries. Le trio Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold et Brahim Diaz est attendu au milieu, avec Federico Valverde, Yan Diomandé et Kylian Mbappé devant. Aucune indisponibilité n'est recensée du côté madrilène pour cette rencontre.

ROM

ROM - Forme

ATA
V2-1
FB
N1-1
TOR
V0-2
INT
N2-2
COM
N0-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

La Roma aborde ce match avec un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Romains n'ont pas perdu depuis le 5 septembre, date à laquelle ils s'étaient imposés 2-1 face à l'Atalanta. Leur dernier match, un nul 0-0 contre Côme en Serie A le 11 octobre, illustre une solidité défensive certaine, même si l'efficacité offensive reste à confirmer. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Rome a inscrit six buts et en a encaissé quatre.

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires, une défaite et aucun nul sur ses cinq derniers matchs. Les Madrilènes restent sur une victoire 1-0 contre Villarreal en LaLiga le 10 octobre. Leur seul revers sur cette période est venu de l'Atlético Madrid (2-1 le 20 septembre), mais ils ont répondu avec trois succès consécutifs, dont un 4-1 contre le Rayo Vallecano. Madrid a marqué neuf buts et en a concédé quatre lors de ces cinq rencontres.

Face à face

RomaNulReal Madrid
1
0
4
Jeux d'amitié des clubs
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
2Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à août 2019, lors d'un match amical soldé sur un nul 2-2. En compétition officielle, le Real Madrid domine nettement les échanges : sur les quatre derniers duels en Ligue des Champions, les Madrilènes n'ont pas concédé la moindre défaite, avec notamment des victoires 2-0 et 0-2 au Stadio Olimpico. Sur l'ensemble des cinq rencontres recensées, Madrid comptabilise trois victoires pour aucune défaite, avec un total de neuf buts inscrits contre quatre encaissés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la phase de Ligue des Champions, la Roma occupe la 17e place tandis que le Real Madrid pointe à la 13e position. Les deux équipes ont donc tout à jouer pour améliorer leur classement et se rapprocher des places qualificatives directes.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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