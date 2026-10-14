Roma vs Real Madrid : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Roma vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Roma et Real Madrid débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

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Aperçu du match

Du côté de la Roma, Gian Piero Gasperini devrait aligner un onze articulé autour de Mile Svilar dans les cages, avec une défense composée de Gianluca Mancini, Mario Hermoso et Evan N'Dicka. Wesley, Devyne Rensch, Marten de Roon et Manu Koné forment le milieu, tandis que Matias Soule, Paulo Dybala et Donyell Malen sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif romain à ce stade.

José Mourinho devrait quant à lui s'appuyer sur Thibaut Courtois dans les buts, protégé par Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Denzel Dumfries. Le trio Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold et Brahim Diaz est attendu au milieu, avec Federico Valverde, Yan Diomandé et Kylian Mbappé devant. Aucune indisponibilité n'est recensée du côté madrilène pour cette rencontre.

La Roma aborde ce match avec un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Romains n'ont pas perdu depuis le 5 septembre, date à laquelle ils s'étaient imposés 2-1 face à l'Atalanta. Leur dernier match, un nul 0-0 contre Côme en Serie A le 11 octobre, illustre une solidité défensive certaine, même si l'efficacité offensive reste à confirmer. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Rome a inscrit six buts et en a encaissé quatre.

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires, une défaite et aucun nul sur ses cinq derniers matchs. Les Madrilènes restent sur une victoire 1-0 contre Villarreal en LaLiga le 10 octobre. Leur seul revers sur cette période est venu de l'Atlético Madrid (2-1 le 20 septembre), mais ils ont répondu avec trois succès consécutifs, dont un 4-1 contre le Rayo Vallecano. Madrid a marqué neuf buts et en a concédé quatre lors de ces cinq rencontres.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à août 2019, lors d'un match amical soldé sur un nul 2-2. En compétition officielle, le Real Madrid domine nettement les échanges : sur les quatre derniers duels en Ligue des Champions, les Madrilènes n'ont pas concédé la moindre défaite, avec notamment des victoires 2-0 et 0-2 au Stadio Olimpico. Sur l'ensemble des cinq rencontres recensées, Madrid comptabilise trois victoires pour aucune défaite, avec un total de neuf buts inscrits contre quatre encaissés.

Au classement de la phase de Ligue des Champions, la Roma occupe la 17e place tandis que le Real Madrid pointe à la 13e position. Les deux équipes ont donc tout à jouer pour améliorer leur classement et se rapprocher des places qualificatives directes.

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