A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match Real Madrid - RB Leipzig est diffusé en France sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et en streaming sur myCANAL. Les options pour regarder le match en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Real Madrid contre RB Leipzig avec un VPN

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Real Madrid vs RB Leipzig : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et RB Leipzig débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devrait aligner un onze composé de Thibaut Courtois dans les buts, devant une défense formée de Federico Valverde, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté et Dean Huijsen. Le milieu de terrain devrait voir Arda Guler, Yan Diomandé et Aurélien Tchouaméni à l'œuvre, avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe madrilène à ce stade.

Pour le RB Leipzig, Martin Demichelis devrait s'appuyer sur Maarten Vandevoordt entre les poteaux, avec une défense composée de Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum et Willi Orban. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui et Ezechiel Banzuzi devraient former le milieu, tandis qu'Antonio Nusa, Brajan Gruda et Romulo Cruz animeront l'attaque. Aucune absence n'est à signaler pour les Allemands à l'heure actuelle.

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Merengues ont inscrit 11 buts et en ont concédé 9 sur cette période, avec notamment un succès 4-1 contre Séville lors de leur dernière sortie. La seule défaite date du derby contre l'Atlético Madrid (1-2) en septembre, ce qui souligne la régularité globale du groupe de Mourinho.

Le RB Leipzig affiche un bilan plus contrasté : deux victoires, deux défaites et aucun match nul lors de ses cinq derniers matchs. La déroute 6-1 face au Bayern Munich en Bundesliga le week-end dernier contraste avec leur victoire 1-0 contre le PSV en Ligue des Champions. Les Saxons ont marqué 12 buts mais en ont encaissé 9, révélant une équipe capable de produire du jeu mais fragile défensivement.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 6 mars 2024 en Ligue des Champions, un match nul 1-1 au Bernabéu. Lors du match aller de cette même double confrontation, le Real Madrid s'était imposé 1-0 à Leipzig. Sur les quatre dernières rencontres en Ligue des Champions, le Real Madrid mène avec deux victoires contre une pour Leipzig, les deux équipes s'étant affrontées également lors de la phase de groupes 2022-23.

En phase de ligue de la Ligue des Champions, le Real Madrid occupe la 8e place, signe d'un parcours européen solide qui le place parmi les équipes en bonne posture pour la qualification directe en huitièmes de finale. Le RB Leipzig, 21e, se trouve en revanche dans une situation délicate et a besoin de points pour sortir de la zone de barrage, ce qui donne à ce match une importance capitale pour les Allemands.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.