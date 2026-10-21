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Real Madrid vs RB Leipzig: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs RB Leipzig
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Real Madrid et RB Leipzig, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Real Madrid - RB Leipzig est diffusé en France sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et en streaming sur myCANAL. Les options pour regarder le match en direct sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Real Madrid contre RB Leipzig avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Real Madrid vs RB Leipzig : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et RB Leipzig débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Real Madrid vs RB Leipzig Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. CarrerasA. CarrerasIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenA. GulerA. GulerYan DiomandéYan DiomandéVinicius JuniorVinicius JuniorAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian MbappéM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

RB Leipzig

Entraineur

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devrait aligner un onze composé de Thibaut Courtois dans les buts, devant une défense formée de Federico Valverde, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté et Dean Huijsen. Le milieu de terrain devrait voir Arda Guler, Yan Diomandé et Aurélien Tchouaméni à l'œuvre, avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe madrilène à ce stade.

Pour le RB Leipzig, Martin Demichelis devrait s'appuyer sur Maarten Vandevoordt entre les poteaux, avec une défense composée de Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum et Willi Orban. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui et Ezechiel Banzuzi devraient former le milieu, tandis qu'Antonio Nusa, Brajan Gruda et Romulo Cruz animeront l'attaque. Aucune absence n'est à signaler pour les Allemands à l'heure actuelle.

RMA

RMA - Forme

ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RBL

RBL - Forme

HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
D6-1
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Merengues ont inscrit 11 buts et en ont concédé 9 sur cette période, avec notamment un succès 4-1 contre Séville lors de leur dernière sortie. La seule défaite date du derby contre l'Atlético Madrid (1-2) en septembre, ce qui souligne la régularité globale du groupe de Mourinho.

Le RB Leipzig affiche un bilan plus contrasté : deux victoires, deux défaites et aucun match nul lors de ses cinq derniers matchs. La déroute 6-1 face au Bayern Munich en Bundesliga le week-end dernier contraste avec leur victoire 1-0 contre le PSV en Ligue des Champions. Les Saxons ont marqué 12 buts mais en ont encaissé 9, révélant une équipe capable de produire du jeu mais fragile défensivement.

Face à face

Real MadridNulRB Leipzig
2
1
1
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 6 mars 2024 en Ligue des Champions, un match nul 1-1 au Bernabéu. Lors du match aller de cette même double confrontation, le Real Madrid s'était imposé 1-0 à Leipzig. Sur les quatre dernières rencontres en Ligue des Champions, le Real Madrid mène avec deux victoires contre une pour Leipzig, les deux équipes s'étant affrontées également lors de la phase de groupes 2022-23.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En phase de ligue de la Ligue des Champions, le Real Madrid occupe la 8e place, signe d'un parcours européen solide qui le place parmi les équipes en bonne posture pour la qualification directe en huitièmes de finale. Le RB Leipzig, 21e, se trouve en revanche dans une situation délicate et a besoin de points pour sortir de la zone de barrage, ce qui donne à ce match une importance capitale pour les Allemands.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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