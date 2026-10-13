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RB Leipzig vs PSV: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

RB Leipzig vs PSV
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PSV
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre RB Leipzig et PSV, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder RB Leipzig contre PSV avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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RB Leipzig vs PSV : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Red Bull Arena Leipzig

Le match d'aujourd'hui entre RB Leipzig et PSV débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

RB Leipzig vs PSV Équipes probables

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaMauro JuniorMauro JuniorA. ObispoA. ObispoK. SanoK. SanoG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelI. PerisicI. Perisic
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
RB Leipzig

Onze de départ

PSV

Entraineur

  • M. Demichelis
  • P. Bosz
RBL

RBL - Forme

SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
But marqué (encaissé)
13/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSV

PSV - Forme

AJX
V1-3
SHK
N1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
HEE
V2-0
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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