A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone est diffusé en France sur Canal+. Retrouvez le match en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre FC Barcelone avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Paris Saint-Germain vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et FC Barcelone débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté parisien, Luis Enrique devra composer sans Alessandro Longoni, Nuno Mendes et Senny Mayulu, tous absents sur blessure. Le onze probable du PSG s'articule autour de Matvey Safonov dans les buts, d'une défense à quatre composée d'Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Lucas Digne, avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz au milieu, et un trio offensif formé de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Barcelone sera privé d'Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé et Roony Bardghji pour ce déplacement à Paris. Hansi Flick devrait aligner Joan Garcia dans les buts, avec une défense comprenant Gerard Martin, Joao Cancelo, Pau Cubarsi et Xavi Espart, tandis que Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo et Raphinha devraient former le bloc offensif et le milieu de terrain.

Le PSG présente un bilan parfait sur ses cinq dernières sorties, avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Parisiens ont inscrit onze buts et n'en ont concédé que sept sur cette période, avec comme résultat le plus récent une victoire 1-3 à Strasbourg en Ligue 1 le 17 octobre. La victoire 2-4 à Manchester City en Ligue des Champions illustre la capacité du club à performer sur la scène européenne.

Barcelone affiche également un cinq sur cinq en termes de victoires avant ce déplacement. Les Catalans ont marqué dix-neuf buts en cinq rencontres, dont un succès 1-4 contre le Galatasaray en Ligue des Champions et une démonstration 2-5 à Bétis Séville en Liga le 17 octobre. La forme des deux équipes place ce choc entre deux des formations les plus en vue d'Europe en ce moment.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 1er octobre 2025 en Ligue des Champions, avec une victoire du PSG 2-1 à Barcelone. En remontant aux cinq dernières rencontres, Paris et Barcelone se sont affrontés à quatre reprises en Ligue des Champions entre 2021 et 2025, avec un bilan favorable au PSG qui s'est imposé à trois reprises contre une seule victoire barcelonaise. Les deux équipes ont produit un total de seize buts sur l'ensemble de ces cinq confrontations.

Au classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain occupe la première place tandis que Barcelone pointe au deuxième rang. Ce choc entre le leader et le dauphin de la compétition donne une dimension supplémentaire à cette affiche, les deux équipes se disputant potentiellement la tête du classement à l'issue de la soirée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.