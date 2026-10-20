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Paris Saint-Germain vs FC Barcelone: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain et FC Barcelone, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone est diffusé en France sur Canal+. Retrouvez le match en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot.

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Comment regarder Paris Saint-Germain contre FC Barcelone avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paris Saint-Germain vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et FC Barcelone débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizDésiré DouéDésiré DouéK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaOusmane DembéléOusmane DembéléJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Du côté parisien, Luis Enrique devra composer sans Alessandro Longoni, Nuno Mendes et Senny Mayulu, tous absents sur blessure. Le onze probable du PSG s'articule autour de Matvey Safonov dans les buts, d'une défense à quatre composée d'Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Lucas Digne, avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz au milieu, et un trio offensif formé de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Barcelone sera privé d'Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé et Roony Bardghji pour ce déplacement à Paris. Hansi Flick devrait aligner Joan Garcia dans les buts, avec une défense comprenant Gerard Martin, Joao Cancelo, Pau Cubarsi et Xavi Espart, tandis que Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo et Raphinha devraient former le bloc offensif et le milieu de terrain.

PSG

PSG - Forme

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAR

BAR - Forme

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
But marqué (encaissé)
22/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le PSG présente un bilan parfait sur ses cinq dernières sorties, avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Parisiens ont inscrit onze buts et n'en ont concédé que sept sur cette période, avec comme résultat le plus récent une victoire 1-3 à Strasbourg en Ligue 1 le 17 octobre. La victoire 2-4 à Manchester City en Ligue des Champions illustre la capacité du club à performer sur la scène européenne.

Barcelone affiche également un cinq sur cinq en termes de victoires avant ce déplacement. Les Catalans ont marqué dix-neuf buts en cinq rencontres, dont un succès 1-4 contre le Galatasaray en Ligue des Champions et une démonstration 2-5 à Bétis Séville en Liga le 17 octobre. La forme des deux équipes place ce choc entre deux des formations les plus en vue d'Europe en ce moment.

Face à face

Paris Saint-GermainNulFC Barcelone
3
1
1
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
13Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 1er octobre 2025 en Ligue des Champions, avec une victoire du PSG 2-1 à Barcelone. En remontant aux cinq dernières rencontres, Paris et Barcelone se sont affrontés à quatre reprises en Ligue des Champions entre 2021 et 2025, avec un bilan favorable au PSG qui s'est imposé à trois reprises contre une seule victoire barcelonaise. Les deux équipes ont produit un total de seize buts sur l'ensemble de ces cinq confrontations.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain occupe la première place tandis que Barcelone pointe au deuxième rang. Ce choc entre le leader et le dauphin de la compétition donne une dimension supplémentaire à cette affiche, les deux équipes se disputant potentiellement la tête du classement à l'issue de la soirée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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