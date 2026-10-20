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Liverpool vs Villarreal: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Liverpool vs Villarreal
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Liverpool et Villarreal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue des Champions - Journée 3
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Liverpool - Villarreal est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Liverpool contre Villarreal avec un VPN

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Liverpool vs Villarreal : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Villarreal débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Liverpool vs Villarreal Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Villarreal

Entraineur

  • A. Iraola
  • I. Perez

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devrait aligner un onze probable composé d'Alisson Becker dans les buts, devant une défense formée de Joseph Gomez, Ronald Araujo, Virgil van Dijk et Konstantinos Tsimikas. Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Florian Wirtz sont attendus au milieu, tandis que Cody Gakpo, Rio Ngumoha et Lewis Koumas devraient animer l'attaque. Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley et Vitezslav Jaros sont tous absents sur blessure.

Pour Villarreal, Inigo Perez devrait s'appuyer sur Luiz Junior dans les buts, avec Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga et Santiago Mourino en défense. Santi Comesana, Pape Gueye et Alberto Moleiro sont pressentis au milieu de terrain, avec Nathan Saliba, Gerard Moreno et Georges Mikautadze en attaque. Nicolas Pépé est indisponible sur blessure pour les visiteurs.

LIV

LIV - Forme

TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VIL

VIL - Forme

MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
N0-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Liverpool présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Reds ont battu Brentford 2-1 en Premier League le 17 octobre, leur sortie la plus récente, après avoir écrasé le LASK 6-3 en Ligue des Champions le 14 octobre. Leur seul revers dans cette période est une lourde défaite 3-0 contre Manchester City en Premier League. Sur ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit 11 buts et en a concédé sept.

Villarreal affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le sous-marin jaune a partagé les points face à Elche (0-0) en Liga le 17 octobre avant ce déplacement, mais avait battu le SSC Naples 3-1 en Ligue des Champions le 13 octobre. Leur seule défaite sur cette période est un revers 1-0 contre le Real Madrid en Liga. Au total, Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matchs.

Face à face

LiverpoolNulVillarreal
3
1
1
Ligue des Champions
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Ligue Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Ligue Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte aux demi-finales de la Ligue des Champions 2021-2022 : Villarreal s'était incliné 2-3 à domicile avant de perdre 0-2 à Anfield, permettant à Liverpool de se qualifier. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Liverpool s'impose comme le club dominant avec trois victoires, contre une pour Villarreal et un match nul. Les deux clubs s'étaient également affrontés en demi-finales de la Ligue Europa 2015-2016, avec une victoire de Liverpool sur les deux manches.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En phase de ligue de la Ligue des Champions, Liverpool occupe la 5e place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Villarreal pointe à la 14e position, dans la zone des barrages.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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