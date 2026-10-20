A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool - Villarreal est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Liverpool contre Villarreal avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Liverpool vs Villarreal : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Villarreal débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devrait aligner un onze probable composé d'Alisson Becker dans les buts, devant une défense formée de Joseph Gomez, Ronald Araujo, Virgil van Dijk et Konstantinos Tsimikas. Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Florian Wirtz sont attendus au milieu, tandis que Cody Gakpo, Rio Ngumoha et Lewis Koumas devraient animer l'attaque. Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley et Vitezslav Jaros sont tous absents sur blessure.

Pour Villarreal, Inigo Perez devrait s'appuyer sur Luiz Junior dans les buts, avec Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga et Santiago Mourino en défense. Santi Comesana, Pape Gueye et Alberto Moleiro sont pressentis au milieu de terrain, avec Nathan Saliba, Gerard Moreno et Georges Mikautadze en attaque. Nicolas Pépé est indisponible sur blessure pour les visiteurs.

Liverpool présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Reds ont battu Brentford 2-1 en Premier League le 17 octobre, leur sortie la plus récente, après avoir écrasé le LASK 6-3 en Ligue des Champions le 14 octobre. Leur seul revers dans cette période est une lourde défaite 3-0 contre Manchester City en Premier League. Sur ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit 11 buts et en a concédé sept.

Villarreal affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le sous-marin jaune a partagé les points face à Elche (0-0) en Liga le 17 octobre avant ce déplacement, mais avait battu le SSC Naples 3-1 en Ligue des Champions le 13 octobre. Leur seule défaite sur cette période est un revers 1-0 contre le Real Madrid en Liga. Au total, Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matchs.

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte aux demi-finales de la Ligue des Champions 2021-2022 : Villarreal s'était incliné 2-3 à domicile avant de perdre 0-2 à Anfield, permettant à Liverpool de se qualifier. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Liverpool s'impose comme le club dominant avec trois victoires, contre une pour Villarreal et un match nul. Les deux clubs s'étaient également affrontés en demi-finales de la Ligue Europa 2015-2016, avec une victoire de Liverpool sur les deux manches.

En phase de ligue de la Ligue des Champions, Liverpool occupe la 5e place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Villarreal pointe à la 14e position, dans la zone des barrages.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.