Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoAtlético Madrid
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e

Avec le soutien de

Liverpool vs Atlético Madrid: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Liverpool et Atlético Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Anfield
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Liverpool - Atlético Madrid est diffusé en direct en France sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Canal+ Foot

Canal+ Foot

Cliquez ic

Comment regarder Liverpool contre Atlético Madrid avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Liverpool vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Atlético Madrid débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Liverpool vs Atlético Madrid Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formation
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakJ. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. LookmanA. LookmanA. BaenaA. BaenaJ. AlvarezJ. Alvarez
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Atlético Madrid

Entraineur

  • A. Iraola
  • D. Simeone

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devra se passer de quatre joueurs blessés : Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez et Giovanni Leoni sont tous indisponibles. Le onze probable voit Alisson Becker dans les buts, devant une défense composée de Jeremy Jacquet, Ronald Araujo, Virgil van Dijk et Milos Kerkez, avec Florian Wirtz et Alexander Isak attendus dans le secteur offensif aux côtés de Bradley Barcola.

Pour l'Atlético Madrid, Diego Simeone dispose d'un groupe quasiment au complet. Alexander Sorloth est le seul joueur blessé, tandis qu'Arnau Ortiz est suspendu et ne participera pas au match. Julian Alvarez est annoncé titulaire en pointe, avec Jan Oblak dans les buts et Ademola Lookman ainsi qu'Alejandro Baena en soutien offensif.

LIV

LIV - Forme

COM
N0-0
COM
V2-0
NEW
N2-2
NFO
N2-2
IPS
V0-2
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ATM

ATM - Forme

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
N2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Liverpool affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et six encaissés. Le résultat le plus récent est une victoire 2-0 sur le terrain d'Ipswich Town en Premier League le 4 septembre. Auparavant, les Reds avaient partagé les points deux fois de suite, sur le score de 2-2 face à Nottingham Forest puis à Newcastle United.

L'Atlético Madrid présente un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses quatre dernières sorties. La rencontre la plus récente, une lourde défaite 3-0 face à l'Athletic Bilbao le 5 septembre, tranche avec le succès 3-1 obtenu à Séville lors du match précédent. Les Colchoneros avaient également concédé un nul 2-2 face à Villarreal, révélant une certaine fragilité défensive en ce début de saison.

Face à face

LiverpoolNulAtlético Madrid
3
0
2
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
FDM
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
9Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 17 septembre 2025 en Ligue des Champions, et s'est soldée par une victoire de Liverpool 3-2 à Anfield. Sur les cinq dernières rencontres européennes entre ces équipes, Liverpool s'est imposé à trois reprises contre deux succès pour l'Atlético Madrid, les deux équipes ayant démontré leur capacité à produire des matchs à buts dans cette opposition.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Liverpool et l'Atlético Madrid entament la phase de ligue de la Ligue des Champions au même rang, aucun des deux clubs n'ayant encore disputé de match dans cette édition de la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google