A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool - Atlético Madrid est diffusé en direct en France sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous.

Comment regarder Liverpool contre Atlético Madrid avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Liverpool vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Atlético Madrid débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devra se passer de quatre joueurs blessés : Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez et Giovanni Leoni sont tous indisponibles. Le onze probable voit Alisson Becker dans les buts, devant une défense composée de Jeremy Jacquet, Ronald Araujo, Virgil van Dijk et Milos Kerkez, avec Florian Wirtz et Alexander Isak attendus dans le secteur offensif aux côtés de Bradley Barcola.

Pour l'Atlético Madrid, Diego Simeone dispose d'un groupe quasiment au complet. Alexander Sorloth est le seul joueur blessé, tandis qu'Arnau Ortiz est suspendu et ne participera pas au match. Julian Alvarez est annoncé titulaire en pointe, avec Jan Oblak dans les buts et Ademola Lookman ainsi qu'Alejandro Baena en soutien offensif.

Liverpool affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et six encaissés. Le résultat le plus récent est une victoire 2-0 sur le terrain d'Ipswich Town en Premier League le 4 septembre. Auparavant, les Reds avaient partagé les points deux fois de suite, sur le score de 2-2 face à Nottingham Forest puis à Newcastle United.

L'Atlético Madrid présente un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses quatre dernières sorties. La rencontre la plus récente, une lourde défaite 3-0 face à l'Athletic Bilbao le 5 septembre, tranche avec le succès 3-1 obtenu à Séville lors du match précédent. Les Colchoneros avaient également concédé un nul 2-2 face à Villarreal, révélant une certaine fragilité défensive en ce début de saison.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 17 septembre 2025 en Ligue des Champions, et s'est soldée par une victoire de Liverpool 3-2 à Anfield. Sur les cinq dernières rencontres européennes entre ces équipes, Liverpool s'est imposé à trois reprises contre deux succès pour l'Atlético Madrid, les deux équipes ayant démontré leur capacité à produire des matchs à buts dans cette opposition.

Liverpool et l'Atlético Madrid entament la phase de ligue de la Ligue des Champions au même rang, aucun des deux clubs n'ayant encore disputé de match dans cette édition de la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.