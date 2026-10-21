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Lille vs Galatasaray: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lille vs Galatasaray
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Lille et Galatasaray, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de Ligue des Champions entre Lille et Galatasaray est diffusé en France sur Canal+. Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur CANAL+ Live, myCANAL ou Canal+ Foot.

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Comment regarder Lille contre Galatasaray avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lille vs Galatasaray : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
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Le match d'aujourd'hui entre Lille et Galatasaray débutera à 21 oct. 2026, 18:45.

Lille vs Galatasaray Équipes probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebBenjamin AndréBenjamin AndréD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Onze de départ

Galatasaray

Entraineur

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Du côté du LOSC, Davide Ancelotti devrait aligner un onze composé de Berke Ozer dans les buts, avec une défense formée de Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro et Nathan Ngoy. Le milieu de terrain serait confié à Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb et Benjamin André, tandis qu'Olivier Giroud serait associé à Dilane Bakwa et Hakon Arnar Haraldsson en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif lillois à ce stade.

Galatasaray devrait s'articuler autour d'Ugurcan Cakir dans les buts, avec Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Baris Alper Yilmaz et Evren Eren Elmali en défense. Lucas Torreira et Mario Lemina occuperaient le milieu, avec Yunus Akgun et Aleksey Batrakov sur les côtés, tandis que Rafael Leao et Victor Osimhen formeraient un duo offensif redoutable. Aucune absence n'est signalée du côté turc pour le moment.

LIL

LIL - Forme

NCE
D2-1
ZUL
V2-1
LEH
V1-0
ARS
D3-0
B29
N1-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GAL

GAL - Forme

TRS
D4-0
PEN
N3-3
KAS
V3-1
BAR
D1-4
GEN
V0-1
But marqué (encaissé)
8/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le LOSC présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 1-1 face à Brest en Ligue 1, après une défaite 3-0 contre Arsenal en Ligue des Champions. Les Dogues ont également battu Le Havre 1-0 en championnat, mais ont subi une défaite 2-1 face à Nice lors d'un précédent match de Ligue 1. Au total, Lille a inscrit six buts et en a concédé six sur cette période.

Galatasaray affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Turcs restent sur un succès 0-1 à Gençlerbirliği en Super Lig, mais ont concédé une large défaite 1-4 face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Le club stambouliote a également battu Kasimpasa 3-1 et concédé un nul 3-3 face à Pendikspor, avant de s'incliner lourdement 4-0 face à Trabzonspor. Galatasaray a marqué huit buts et en a encaissé douze sur cette séquence de cinq rencontres.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un bilan des confrontations directes récentes entre Lille et Galatasaray. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Lille et Galatasaray occupent respectivement les 34e et 35e places. Les deux équipes évoluent donc dans la partie basse du tableau, ce qui confère à cette rencontre une importance capitale pour leurs chances de qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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