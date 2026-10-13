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Lens vs Sporting CP : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lens vs Sporting CP
Lens
Sporting CP
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Lens et Sporting CP en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Lens vs Sporting CP : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Sporting CP débutera à 13 oct. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Lens vs Sporting CP est diffusé en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le match sur la plateforme de votre choix pour ne rien manquer de cette affiche de Ligue des Champions.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Lens vs Sporting CP compositions

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-2-3-1
R. RisserR. RisserS. BaidooS. Baidooteam-logoP. Ganiouteam-logoK. AntonioS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. Thauvinteam-logoM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesL. SuarezL. Suarez
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
3-4-2-1
Lens

Onze de départ

Sporting CP

Remplaçants

Entraineur

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

Du côté de Lens, Yannick Cahuzac devra se passer de Maik Nawrocki et d'Abdallah Sima, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le coach lensois comprend Robin Risser dans les buts, avec une défense composée de Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio et Ruben Aguilar. Le milieu de terrain devrait être animé par Franjo Ivanovic, Matthieu Udol et Florian Thauvin, avec Michael Cuisance et Yacine Titraoui en soutien d'Odsonne Edouard en pointe.

Pour le Sporting CP, Rui Borges est privé de Nuno Santos et Rodrigo Zalazar sur blessure. Le onze probable portugais voit Rui Silva gardien, une défense à quatre avec Eduardo Quaresma, Maximiliano Araujo, Georgios Vagiannidis et Goncalo Inacio, et un milieu composé de Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia et Sergi Altimira. Flavio Goncalves et Luis Suarez devraient former le duo offensif.

Lens

Blessures et suspensions

Sporting CP
RCL

RCL - Forme

FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
N2-2
ASM
D2-1
OL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SCP

SCP - Forme

NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
N1-1
ARO
N2-2
BRA
V1-3
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lens présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lyon en Ligue 1, et ils avaient auparavant signé un succès 2-3 à Prague face au Slavia en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de cette séquence, les Sang et Or ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit, un bilan qui reflète leurs difficultés à maintenir une régularité défensive.

Le Sporting CP affiche trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Leur dernier match s'est conclu par une victoire 1-3 à Braga en Liga Portugal, et ils avaient auparavant battu le Galatasaray 3-1 en Ligue des Champions. Les Portugais n'ont concédé aucune défaite sur cette période et totalisent neuf buts marqués pour cinq encaissés, signe d'une équipe en pleine maîtrise.

Aucune donnée de confrontations directes entre Lens et le Sporting CP n'est disponible pour ce match. Les informations sur l'historique entre les deux clubs seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, le Sporting CP occupe la sixième place du classement contre la neuvième pour Lens, ce qui signifie que les Portugais arrivent à Bollaert avec un avantage au classement et une meilleure marge de manœuvre dans la course à la qualification.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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