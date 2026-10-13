Lens vs Sporting CP : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Sporting CP débutera à 13 oct. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Lens vs Sporting CP est diffusé en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le match sur la plateforme de votre choix pour ne rien manquer de cette affiche de Ligue des Champions.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Lens, Yannick Cahuzac devra se passer de Maik Nawrocki et d'Abdallah Sima, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le coach lensois comprend Robin Risser dans les buts, avec une défense composée de Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio et Ruben Aguilar. Le milieu de terrain devrait être animé par Franjo Ivanovic, Matthieu Udol et Florian Thauvin, avec Michael Cuisance et Yacine Titraoui en soutien d'Odsonne Edouard en pointe.

Pour le Sporting CP, Rui Borges est privé de Nuno Santos et Rodrigo Zalazar sur blessure. Le onze probable portugais voit Rui Silva gardien, une défense à quatre avec Eduardo Quaresma, Maximiliano Araujo, Georgios Vagiannidis et Goncalo Inacio, et un milieu composé de Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia et Sergi Altimira. Flavio Goncalves et Luis Suarez devraient former le duo offensif.

Lens présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lyon en Ligue 1, et ils avaient auparavant signé un succès 2-3 à Prague face au Slavia en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de cette séquence, les Sang et Or ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit, un bilan qui reflète leurs difficultés à maintenir une régularité défensive.

Le Sporting CP affiche trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Leur dernier match s'est conclu par une victoire 1-3 à Braga en Liga Portugal, et ils avaient auparavant battu le Galatasaray 3-1 en Ligue des Champions. Les Portugais n'ont concédé aucune défaite sur cette période et totalisent neuf buts marqués pour cinq encaissés, signe d'une équipe en pleine maîtrise.

Aucune donnée de confrontations directes entre Lens et le Sporting CP n'est disponible pour ce match. Les informations sur l'historique entre les deux clubs seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

En Ligue des Champions, le Sporting CP occupe la sixième place du classement contre la neuvième pour Lens, ce qui signifie que les Portugais arrivent à Bollaert avec un avantage au classement et une meilleure marge de manœuvre dans la course à la qualification.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.