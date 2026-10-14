LASK vs Liverpool: tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

LASK vs Liverpool : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Le match d'aujourd'hui entre LASK et Liverpool débutera à 14 oct. 2026, 18:45.

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Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

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Aperçu du match

Du côté du LASK, Dietmar Kühbauer devrait aligner un onze composé de Lukas Jungwirth, Andres Andrade, Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Kasper Joergensen, Robert Ljubicic, George Bello, Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Moses Usor et Christoph Lang. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif autrichien à ce stade.

Pour Liverpool, Andoni Iraola devrait s'appuyer sur un onze probable comprenant Alisson Becker dans les buts, une défense organisée autour de Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Milos Kerkez, avec Jeremy Jacquet et Rio Ngumoha dans les couloirs. Florian Wirtz, Trey Nyoni, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola et Lewis Koumas complètent le dispositif. Aucune absence confirmée n'est à signaler, les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Le LASK présente un bilan préoccupant sur ses cinq derniers matchs, avec trois défaites, un nul et une seule victoire. Les Autrichiens ont concédé sept buts pour n'en marquer que sept, et restent sur une défaite 0-2 contre le Rapid Vienne en Bundesliga. Leur seul succès sur cette période est une victoire 2-1 contre le First Vienna FC dans un match amical.

Liverpool affiche un bilan plus solide avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Reds ont battu Bournemouth 1-0 en Premier League et se sont imposés 2-1 contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, mais ont subi la loi de Manchester City 0-3 lors de leur dernier match. Au total, Liverpool a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette séquence.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises, toutes deux en Ligue Europa. Liverpool a largement dominé la double confrontation, s'imposant 4-0 à domicile en novembre 2023, puis 3-1 à Linz en septembre de la même année. Les Reds ont donc remporté les deux rencontres et inscrit sept buts au total contre un seul pour le LASK.

En Ligue des Champions, le LASK occupe actuellement la 27e place du classement général, tandis que Liverpool pointe à la 13e position. Liverpool dispose donc d'une marge confortable sur leurs adversaires du soir dans la hiérarchie européenne, ce qui illustre l'écart entre les deux formations à ce stade de la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

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