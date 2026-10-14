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LASK vs Liverpool: tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

LASK vs Liverpool
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre LASK et Liverpool en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

LASK vs Liverpool : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
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Le match d'aujourd'hui entre LASK et Liverpool débutera à 14 oct. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

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Ce match de Ligue des Champions entre le LASK et Liverpool est diffusé en France sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le match en direct sur l'une de ces plateformes.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

LASK vs Liverpool Équipes probables

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Onze de départ

Liverpool

Entraineur

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Du côté du LASK, Dietmar Kühbauer devrait aligner un onze composé de Lukas Jungwirth, Andres Andrade, Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Kasper Joergensen, Robert Ljubicic, George Bello, Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Moses Usor et Christoph Lang. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif autrichien à ce stade.

Pour Liverpool, Andoni Iraola devrait s'appuyer sur un onze probable comprenant Alisson Becker dans les buts, une défense organisée autour de Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Milos Kerkez, avec Jeremy Jacquet et Rio Ngumoha dans les couloirs. Florian Wirtz, Trey Nyoni, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola et Lewis Koumas complètent le dispositif. Aucune absence confirmée n'est à signaler, les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

LAS

LAS - Forme

AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
N3-3
FVI
V2-1
RAP
D0-2
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIV

LIV - Forme

ATM
V2-1
FUL
N0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le LASK présente un bilan préoccupant sur ses cinq derniers matchs, avec trois défaites, un nul et une seule victoire. Les Autrichiens ont concédé sept buts pour n'en marquer que sept, et restent sur une défaite 0-2 contre le Rapid Vienne en Bundesliga. Leur seul succès sur cette période est une victoire 2-1 contre le First Vienna FC dans un match amical.

Liverpool affiche un bilan plus solide avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Reds ont battu Bournemouth 1-0 en Premier League et se sont imposés 2-1 contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, mais ont subi la loi de Manchester City 0-3 lors de leur dernier match. Au total, Liverpool a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette séquence.

Face à face

LASKNulLiverpool
0
0
2
Ligue Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FDM
Ligue Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
1Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises, toutes deux en Ligue Europa. Liverpool a largement dominé la double confrontation, s'imposant 4-0 à domicile en novembre 2023, puis 3-1 à Linz en septembre de la même année. Les Reds ont donc remporté les deux rencontres et inscrit sept buts au total contre un seul pour le LASK.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, le LASK occupe actuellement la 27e place du classement général, tandis que Liverpool pointe à la 13e position. Liverpool dispose donc d'une marge confortable sur leurs adversaires du soir dans la hiérarchie européenne, ce qui illustre l'écart entre les deux formations à ce stade de la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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