A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Le match Inter Milan - Shakhtar Donetsk est diffusé en direct en France sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL.

Comment regarder Inter contre Shakhtar Donetsk avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Inter vs Shakhtar Donetsk : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et Shakhtar Donetsk débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu devrait aligner un onze composé de Josep Martinez, Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni, Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito et Marcus Thuram. Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones et Lautaro Martinez sont tous indisponibles sur blessure.

Pour le Shakhtar Donetsk, Arda Turan devrait s'appuyer sur Dmytro Riznyk, Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique, Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko, Pedrinho et Kaua Elias. Marlon Santos est le seul joueur répertorié comme absent pour blessure.

L'Inter affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, avec 11 buts marqués et 9 encaissés. Les Nerazzurri ont conclu leur week-end par un succès 3-1 à Bologne en Serie A, une réaction bienvenue après la lourde défaite 3-4 subie face au Club de Bruges en Ligue des Champions. Avant ce revers européen, l'Inter avait dominé Parme 3-0 en championnat.

Le Shakhtar, lui, présente un bilan parfait : cinq victoires en cinq matchs, 11 buts marqués et seulement 2 encaissés. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-1 face au FC Kolos Kovalivka en Premier League ukrainienne, trois jours après leur victoire 3-1 contre l'AEK Athènes en Ligue des Champions. Les Ukrainiens ont gardé leur cage inviolée à deux reprises durant cette série.

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2021, lorsque l'Inter s'était imposé 2-0 à domicile en phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, l'Inter compte une victoire et trois matchs nuls, avec comme résultat le plus marquant un large succès 5-0 en Ligue Europa en août 2020. Trois des cinq duels précédents se sont terminés sur un score de parité.

Au classement actuel de la Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk occupe une position confortable dans la première moitié du tableau, tandis que l'Inter se retrouve dans la zone inférieure du classement. Les Nerazzurri ont un besoin urgent de points pour relancer leurs espoirs de qualification pour la phase à élimination directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.