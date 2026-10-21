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Inter vs Shakhtar Donetsk: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter vs Shakhtar Donetsk
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Inter et Shakhtar Donetsk, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Inter Milan - Shakhtar Donetsk est diffusé en direct en France sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL.

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Comment regarder Inter contre Shakhtar Donetsk avec un VPN

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Inter vs Shakhtar Donetsk : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et Shakhtar Donetsk débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Inter vs Shakhtar Donetsk Équipes probables

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Onze de départ

Shakhtar Donetsk

Entraineur

  • C. Chivu
  • A. Turan

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu devrait aligner un onze composé de Josep Martinez, Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni, Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito et Marcus Thuram. Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones et Lautaro Martinez sont tous indisponibles sur blessure.

Pour le Shakhtar Donetsk, Arda Turan devrait s'appuyer sur Dmytro Riznyk, Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique, Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko, Pedrinho et Kaua Elias. Marlon Santos est le seul joueur répertorié comme absent pour blessure.

INT

INT - Forme

ROM
N2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
But marqué (encaissé)
13/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SHK

SHK - Forme

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
But marqué (encaissé)
13/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L'Inter affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, avec 11 buts marqués et 9 encaissés. Les Nerazzurri ont conclu leur week-end par un succès 3-1 à Bologne en Serie A, une réaction bienvenue après la lourde défaite 3-4 subie face au Club de Bruges en Ligue des Champions. Avant ce revers européen, l'Inter avait dominé Parme 3-0 en championnat.

Le Shakhtar, lui, présente un bilan parfait : cinq victoires en cinq matchs, 11 buts marqués et seulement 2 encaissés. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-1 face au FC Kolos Kovalivka en Premier League ukrainienne, trois jours après leur victoire 3-1 contre l'AEK Athènes en Ligue des Champions. Les Ukrainiens ont gardé leur cage inviolée à deux reprises durant cette série.

Face à face

InterNulShakhtar Donetsk
2
3
0
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue Europa
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
7Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2021, lorsque l'Inter s'était imposé 2-0 à domicile en phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, l'Inter compte une victoire et trois matchs nuls, avec comme résultat le plus marquant un large succès 5-0 en Ligue Europa en août 2020. Trois des cinq duels précédents se sont terminés sur un score de parité.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement actuel de la Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk occupe une position confortable dans la première moitié du tableau, tandis que l'Inter se retrouve dans la zone inférieure du classement. Les Nerazzurri ont un besoin urgent de points pour relancer leurs espoirs de qualification pour la phase à élimination directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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