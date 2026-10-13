A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Les options de chaîne TV et de live stream pour Inter Milan - Club Bruges sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Inter contre Club Bruges avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Inter vs Club Bruges : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et Club Bruges débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu devrait aligner un onze de gala avec Josep Martinez dans les cages, une défense composée de Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni et Federico Dimarco, et un milieu articulé autour de Nicolo Barella, Aleksandar Stankovic et Andy Diouf avec Piotr Zielinski. En attaque, Lautaro Martinez et Marcus Thuram devraient former le duo de pointe. Curtis Jones et John Stones sont indisponibles pour cette rencontre.

Pour le Club Bruges, Ivan Leko devrait s'appuyer sur Yann Sommer dans les buts, protégé par Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele et Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts et Hans Vanaken sont attendus au milieu, avec Jan Virgili, Carlos Forbs et Nicolo Tresoldi en soutien offensif. Joel Ordonez est forfait pour ce déplacement. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

L'Inter présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est la victoire 3-0 en Serie A contre Parme, et ils ont également inscrit cinq buts contre Udinese lors d'un succès 5-3 plus tôt dans la séquence. La seule défaite est venue en Ligue des Champions face au Real Madrid, 2-1. Sur ces cinq matchs, l'Inter a marqué 13 buts et en a concédé huit.

Le Club Bruges affiche quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 4-1 en déplacement contre RAAL La Louvière en First Division A, et ils ont également battu Genk 3-0 et le Royal Antwerp 3-1 sur cette période. La seule défaite est à mettre au crédit d'Aston Villa en Ligue des Champions, 3-2. Bruges a inscrit neuf buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Aucune donnée de confrontations directes n'est disponible pour ce match entre l'Inter Milan et le Club Bruges.

Au classement de la Ligue des Champions, l'Inter occupe actuellement la 25e place tandis que le Club Bruges pointe à la 22e position. Les deux équipes se trouvent donc dans la partie inférieure du tableau et chercheront à engranger des points ce soir pour améliorer leur situation.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.