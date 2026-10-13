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Inter vs Club Bruges: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter vs Club Bruges
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Inter et Club Bruges, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Inter contre Club Bruges avec un VPN

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Inter vs Club Bruges : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et Club Bruges débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Inter vs Club Bruges Équipes probables

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoA. StankovicA. StankovicP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
3-5-2
Inter

Onze de départ

Club Bruges

Entraineur

  • C. Chivu
  • I. Leko

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu devrait aligner un onze de gala avec Josep Martinez dans les cages, une défense composée de Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni et Federico Dimarco, et un milieu articulé autour de Nicolo Barella, Aleksandar Stankovic et Andy Diouf avec Piotr Zielinski. En attaque, Lautaro Martinez et Marcus Thuram devraient former le duo de pointe. Curtis Jones et John Stones sont indisponibles pour cette rencontre.

Pour le Club Bruges, Ivan Leko devrait s'appuyer sur Yann Sommer dans les buts, protégé par Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele et Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts et Hans Vanaken sont attendus au milieu, avec Jan Virgili, Carlos Forbs et Nicolo Tresoldi en soutien offensif. Joel Ordonez est forfait pour ce déplacement. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

INT

INT - Forme

RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
N2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
But marqué (encaissé)
13/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CLB

CLB - Forme

LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L'Inter présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est la victoire 3-0 en Serie A contre Parme, et ils ont également inscrit cinq buts contre Udinese lors d'un succès 5-3 plus tôt dans la séquence. La seule défaite est venue en Ligue des Champions face au Real Madrid, 2-1. Sur ces cinq matchs, l'Inter a marqué 13 buts et en a concédé huit.

Le Club Bruges affiche quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 4-1 en déplacement contre RAAL La Louvière en First Division A, et ils ont également battu Genk 3-0 et le Royal Antwerp 3-1 sur cette période. La seule défaite est à mettre au crédit d'Aston Villa en Ligue des Champions, 3-2. Bruges a inscrit neuf buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Aucune donnée de confrontations directes n'est disponible pour ce match entre l'Inter Milan et le Club Bruges.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, l'Inter occupe actuellement la 25e place tandis que le Club Bruges pointe à la 22e position. Les deux équipes se trouvent donc dans la partie inférieure du tableau et chercheront à engranger des points ce soir pour améliorer leur situation.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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