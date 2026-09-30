Grèce vs Pays-Bas : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Grèce et Pays-Bas débutera à 1 oct. 2026, 20:45.

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Aperçu du match

Du côté grec, Ivan Jovanović devrait aligner un onze articulé autour de Konstantinos Tzolakis dans les buts, avec une défense à quatre composée de Vagiannidis, Mavropanos, Retsos et Tsimikas. Dans l'entrejeu, Karetsas et Kourbelis devraient évoluer aux côtés de Zafeiris, tandis que Tzolis et Kostoulas apporteront leur vitesse sur les ailes derrière la pointe Pavlidis. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe grec à ce stade.

Pour les Pays-Bas, Xavi Hernandez devrait s'appuyer sur Bart Verbruggen dans les buts, avec une charnière Van Dijk - Van de Ven et Dumfries sur le côté droit. Gravenberch, Veerman et Reijnders formeraient le milieu de terrain, avec Summerville, Meerdink et Ruben van Bommel en soutien offensif. La situation de Jan Paul van Hecke reste à confirmer plus près du coup d'envoi en raison d'une blessure au pied contractée lors du rassemblement.

La Grèce présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Les deux succès sont récents et acquis en déplacement : 2-1 en Serbie et 1-0 en Allemagne lors des deux premières journées de la Ligue des Nations. Sur ces cinq matchs, la Grèce a marqué 5 buts et en a concédé 4.

Les Pays-Bas affichent trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq dernières rencontres. La plus récente est un succès 2-1 à Belgrade contre la Serbie en Ligue des Nations. Auparavant, les Oranje avaient partagé les points avec l'Allemagne (1-1) lors de l'ouverture de leur campagne, et avaient terminé leur parcours au Mondial 2026 sur une défaite aux tirs au but contre le Maroc. Sur ces cinq matchs, les Pays-Bas ont inscrit 10 buts et en ont concédé 5.

La rencontre la plus récente entre les deux sélections remonte à octobre 2023, lors des qualifications pour l'Euro 2024 : les Pays-Bas s'étaient imposés 1-0 en Grèce grâce à un penalty de Virgil van Dijk dans les arrêts de jeu. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, les Pays-Bas dominent avec trois victoires contre une pour la Grèce, ayant inscrit 9 buts et en ayant concédé 3.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Pays-Bas PAB 2 1 1 0 3 2 +1 4 V N 3 Allemagne ALM 2 0 1 1 1 2 -1 1 D N 4 Serbie SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Au classement du groupe 2 de la Ligue des Nations A, la Grèce occupe la première place et les Pays-Bas la deuxième. Un succès grec permettrait aux locaux de creuser l'écart en tête, tandis qu'une victoire néerlandaise relancerait totalement la course à la qualification pour les quarts de finale.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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