Grèce vs Allemagne : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Grèce et Allemagne débutera à 4 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Ce match est diffusé en France sur L'Équipe. Les options de diffusion en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Grèce contre Allemagne avec un VPN

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Acperçu du match

Du côté grec, Ivan Jovanović prépare son équipe sans que des absences officielles n'aient été communiquées à ce stade. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si des informations supplémentaires sont disponibles.

Pour l'Allemagne, Juergen Klopp compose son groupe sans indication de forfaits confirmés pour le moment. La composition définitive sera précisée dès que les informations officielles seront disponibles.

La Grèce présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les hommes de Jovanović restent sur un succès 1-0 en déplacement en Allemagne, après avoir également battu la Serbie 2-1. Leurs deux matchs nuls sont un 2-2 contre la Suède et un 0-0 contre la Hongrie, entrecoupés d'une défaite 1-0 face à l'Italie. Sur ces cinq rencontres, la Grèce a inscrit cinq buts et en a concédé quatre.

L'Allemagne affiche quant à elle deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La plus récente performance est une victoire 2-0 contre la Serbie, précédée d'une défaite 1-0 en Grèce en Ligue des Nations. Les Allemands avaient auparavant concédé un nul 1-1 contre les Pays-Bas, et ont subi deux revers lors de leur parcours en Coupe du monde contre l'Équateur et le Paraguay. Au total, ils ont marqué cinq buts et en ont encaissé quatre sur cette période.

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 27 septembre 2026, lors de la première phase de ce groupe de Ligue des Nations, et s'est soldée par une victoire grecque 1-0 en Allemagne. En remontant aux cinq dernières rencontres, l'Allemagne domine le bilan global avec trois victoires contre une pour la Grèce, dont un succès 4-2 lors de l'Euro 2012 et un 2-1 en match amical en 2024. Au total sur ces cinq matchs, l'Allemagne a inscrit treize buts contre huit pour la Grèce.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 3 2 1 0 5 3 +2 7 N V V 2 Pays-Bas PAB 3 1 2 0 5 4 +1 5 N V N 3 Allemagne ALM 3 1 1 1 3 2 +1 4 V D N 4 Serbie SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue des Nations UEFA A, la Grèce occupe la première place et l'Allemagne la troisième. Les Grecs défendent leur avantage en tête du classement, tandis que les Allemands ont besoin d'un résultat positif pour relancer leurs ambitions de qualification pour les quarts de finale.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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