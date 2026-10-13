A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Le match entre Galatasaray et le FC Barcelone est diffusé en direct sur Canal+ Sport et accessible via myCANAL. Retrouvez le live stream et la diffusion TV en direct sur ces plateformes.

Comment regarder Galatasaray contre FC Barcelone avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Galatasaray vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Le match d'aujourd'hui entre Galatasaray et FC Barcelone débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Galatasaray, Okan Buruk devrait aligner un onze comprenant Ugurcan Cakir dans les buts, une défense articulée autour de Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs et Roland Sallai, avec Victor Osimhen en pointe. Wilfried Singo est le seul joueur à l'infirmerie, sans aucune suspension à signaler.

Hansi Flick sera privé de plusieurs éléments importants pour ce déplacement en Turquie. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Roony Bardghji sont tous indisponibles. Le onze probable barcelonais devrait voir Joan Garcia dans les buts, une défense avec Pau Cubarsi, Jules Koundé, Gerard Martin et Joao Cancelo, et un milieu composé de Rodri, Fermin Lopez et Pedri, avec Lamine Yamal, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus devant.

Galatasaray présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Stambouliotes restent sur un succès 3-1 contre Kasimpasa en Super Lig le 9 octobre, après avoir concédé un revers 4-0 face à Trabzonspor en septembre. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, ils ont inscrit douze buts et en ont encaissé neuf, ce qui témoigne d'une solidité défensive perfectible.

Barcelone, de son côté, affiche un parcours sans faute avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Catalans ont marqué vingt buts en cinq matchs, dont un cinglant 5-1 contre Feyenoord en Ligue des Champions et un 7-2 contre Racing Santander en LaLiga. Aucune défaite, aucun nul : la dynamique barcelonaise est impressionnante à l'approche de ce déplacement.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à mars 2022, en Ligue Europa, avec une victoire 2-1 du FC Barcelone à Istanbul. Le match aller de cette double confrontation s'était soldé par un nul 0-0 au Camp Nou. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Barcelone n'a jamais perdu, avec quatre victoires et un match nul au total.

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Barcelone figure parmi les équipes de tête, tandis que Galatasaray occupe une position de bas de tableau qui rend ce match capital pour les espoirs européens des Turcs cette saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.