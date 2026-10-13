Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoFC Barcelone
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! Canal+ Sport
GOAL-e
Avec le concours de

Galatasaray vs FC Barcelone: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Galatasaray et FC Barcelone, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Rams Global Stadyumu
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le match entre Galatasaray et le FC Barcelone est diffusé en direct sur Canal+ Sport et accessible via myCANAL. Retrouvez le live stream et la diffusion TV en direct sur ces plateformes.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

Canal+ Sport

Canal+ Sport

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder Galatasaray contre FC Barcelone avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Galatasaray vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Rams Global Stadyumu

Le match d'aujourd'hui entre Galatasaray et FC Barcelone débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Galatasaray vs FC Barcelone Équipes probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezI. JakobsI. JakobsAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiR. LeaoR. LeaoL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraV. OsimhenV. OsimhenJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJules KoundéJules KoundéG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalG. JesusG. Jesus
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • O. Buruk
  • H. Flick

Du côté de Galatasaray, Okan Buruk devrait aligner un onze comprenant Ugurcan Cakir dans les buts, une défense articulée autour de Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs et Roland Sallai, avec Victor Osimhen en pointe. Wilfried Singo est le seul joueur à l'infirmerie, sans aucune suspension à signaler.

Hansi Flick sera privé de plusieurs éléments importants pour ce déplacement en Turquie. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Roony Bardghji sont tous indisponibles. Le onze probable barcelonais devrait voir Joan Garcia dans les buts, une défense avec Pau Cubarsi, Jules Koundé, Gerard Martin et Joao Cancelo, et un milieu composé de Rodri, Fermin Lopez et Pedri, avec Lamine Yamal, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus devant.

GAL

GAL - Forme

SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
N3-3
KAS
V3-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BAR

BAR - Forme

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
But marqué (encaissé)
22/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Galatasaray présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Stambouliotes restent sur un succès 3-1 contre Kasimpasa en Super Lig le 9 octobre, après avoir concédé un revers 4-0 face à Trabzonspor en septembre. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, ils ont inscrit douze buts et en ont encaissé neuf, ce qui témoigne d'une solidité défensive perfectible.

Barcelone, de son côté, affiche un parcours sans faute avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Catalans ont marqué vingt buts en cinq matchs, dont un cinglant 5-1 contre Feyenoord en Ligue des Champions et un 7-2 contre Racing Santander en LaLiga. Aucune défaite, aucun nul : la dynamique barcelonaise est impressionnante à l'approche de ce déplacement.

Face à face

GalatasarayNulFC Barcelone
0
1
4
Ligue Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue Europa
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
2Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à mars 2022, en Ligue Europa, avec une victoire 2-1 du FC Barcelone à Istanbul. Le match aller de cette double confrontation s'était soldé par un nul 0-0 au Camp Nou. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Barcelone n'a jamais perdu, avec quatre victoires et un match nul au total.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Barcelone figure parmi les équipes de tête, tandis que Galatasaray occupe une position de bas de tableau qui rend ce match capital pour les espoirs européens des Turcs cette saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google