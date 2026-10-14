Feyenoord vs Como : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Feyenoord vs Como : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 12:45 de Kuip

Le match d'aujourd'hui entre Feyenoord et Como débutera à 14 oct. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 12:45 de Kuip

Le match entre Feyenoord et Como est diffusé en direct sur Canal+ Sport et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en live stream.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Feyenoord, van Bronckhorst devra composer sans plusieurs éléments importants : Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal et Shaqueel van Persie sont tous absents sur blessure. Le onze probable alignerait Tjark Ernst dans les buts, avec Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol et Givairo Read en défense, et Luciano Valente en pointe.

Chez Como, Cesc Fabregas sera privé de Moise Kean, toujours indisponible pour blessure. L'attaquant italien, dont l'état de forme avait suscité une polémique entre le staff médical de la Sélection italienne et le club lombard, ne figure pas dans le groupe. Le onze probable de Fabregas devrait s'articuler autour de Jean Butez dans les buts, d'une défense à quatre composée de Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah, Alex Valle et Yan Couto, avec Nico Paz et Luis Milla au cœur du jeu.

Feyenoord traverse une période de grande régularité en championnat, avec quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, pour une seule défaite. Les hommes de van Bronckhorst ont notamment écrasé Zwolle 7-0 et Utrecht 5-0 en Eredivisie, affichant une puissance offensive redoutable. Leur seul revers sur cette période reste la défaite 5-1 contre Barcelone en Ligue des Champions, qui contraste avec leur aisance domestique. Au total sur ces cinq rencontres, Feyenoord a inscrit quinze buts et en a concédé six.

Como présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Le point fort de cette série reste la victoire 4-1 contre RB Leipzig en Ligue des Champions, preuve de la capacité du club à produire un football ambitieux sur la scène européenne. Le dernier match en date, un nul 0-0 à domicile contre la Roma, illustre la solidité défensive du groupe, même si Fabregas a reconnu que ses joueurs auraient dû faire preuve de plus de patience après la réduction à dix de l'adversaire. Como a marqué sept buts et en a concédé trois sur cette séquence.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre Feyenoord et Como. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

En Ligue des Champions, Como occupe la sixième place du classement de la phase de ligue, tandis que Feyenoord pointe à la trente-quatrième position. L'écart entre les deux clubs au classement européen donne à cette rencontre une saveur particulière : les Italiens ont tout à gagner en consolidant leur position dans la première moitié du tableau, alors que les Néerlandais ont un besoin urgent de points pour relancer leur campagne continentale.

Comment utiliser un VPN ?

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