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Fenerbahce vs Slavia Prague: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Fenerbahce vs Slavia Prague
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Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Fenerbahce et Slavia Prague, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Fenerbahce contre Slavia Prague avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Fenerbahce vs Slavia Prague : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Fenerbahce et Slavia Prague débutera à 20 oct. 2026, 18:45.

Fenerbahce vs Slavia Prague Équipes probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
page.match.formation.title
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN'Golo KantéN'Golo KantéM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
4-2-3-1
Fenerbahce

Onze de départ

Slavia Prague

Entraineur

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Du côté de Fenerbahce, Ismail Kartal devrait aligner un onze comprenant Ederson dans les buts, avec une défense composée de Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown et Nathan Aké. Le milieu de terrain devrait être animé par Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek et Matteo Guendouzi, avec Vedat Muriqi en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif stambouliote à ce stade.

Pour le Slavia Prague, Jindrich Trpisovsky devrait s'appuyer sur Jakub Markovic entre les poteaux, avec une défense formée de Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima et Tomas Vlcek. David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm et Michal Sadilek devraient composer le milieu, tandis que Tomas Chory est attendu en attaque. Aucun absent n'est recensé du côté tchèque pour le moment.

FB

FB - Forme

EYU
V8-0
TUT
V0-2
RIZ
V0-3
AVL
D6-0
ALS
V3-0
But marqué (encaissé)
16/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
SLP

SLP - Forme

SLV
V1-5
VPL
V2-1
ZLI
V0-1
SAB
D2-0
HRA
N0-0
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Fenerbahce présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-0 contre Alanyaspor en Super Lig, tandis que leur résultat le plus marquant reste l'écrasante victoire 8-0 face à Eyupspor. La seule défaite de la série est le revers 6-0 subi à Aston Villa en Ligue des Champions. Au total, Fenerbahce a inscrit 14 buts et en a concédé 6 sur cette période.

Le Slavia Prague affiche deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq derniers matchs. La dernière rencontre s'est terminée sur un nul 0-0 contre Hradec Kralove en First League, et la victoire 1-5 contre FK Varnsdorf en Coupe reste le résultat le plus probant de la série. Les deux défaites sont intervenues en Ligue des Champions, dont le récent revers 2-0 contre Sabah FK. L'équipe a marqué 6 buts et en a encaissé 8 sur les cinq matchs.

Face à face

FenerbahceNulSlavia Prague
1
0
2
Ligue Europa
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FDM
Ligue Conférence
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FDM
Ligue Conférence
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
3
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/3
Les deux équipes ont marqué3/3

Les deux clubs se connaissent bien sur la scène européenne. La rencontre la plus récente date de novembre 2024, lorsque Fenerbahce s'était imposé 2-1 à Prague en Ligue Europa. Sur les trois confrontations recensées, le Slavia Prague s'est montré compétitif, notamment lors des deux duels en Ligue Conférence en février 2022, remportés respectivement 3-2 à Prague et 3-2 à Istanbul. La série est légèrement à l'avantage du Slavia Prague, qui a remporté deux de ces trois affrontements.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, les deux équipes occupent des positions inconfortables : Fenerbahce pointe à la 28e place et le Slavia Prague à la 31e, ce qui fait de ce match un duel entre deux clubs qui doivent impérativement réagir pour espérer rester dans la course européenne.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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