A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

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Comment regarder Fenerbahce contre Slavia Prague avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Fenerbahce vs Slavia Prague : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Le match d'aujourd'hui entre Fenerbahce et Slavia Prague débutera à 20 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Fenerbahce, Ismail Kartal devrait aligner un onze comprenant Ederson dans les buts, avec une défense composée de Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown et Nathan Aké. Le milieu de terrain devrait être animé par Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek et Matteo Guendouzi, avec Vedat Muriqi en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif stambouliote à ce stade.

Pour le Slavia Prague, Jindrich Trpisovsky devrait s'appuyer sur Jakub Markovic entre les poteaux, avec une défense formée de Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima et Tomas Vlcek. David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm et Michal Sadilek devraient composer le milieu, tandis que Tomas Chory est attendu en attaque. Aucun absent n'est recensé du côté tchèque pour le moment.

Fenerbahce présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-0 contre Alanyaspor en Super Lig, tandis que leur résultat le plus marquant reste l'écrasante victoire 8-0 face à Eyupspor. La seule défaite de la série est le revers 6-0 subi à Aston Villa en Ligue des Champions. Au total, Fenerbahce a inscrit 14 buts et en a concédé 6 sur cette période.

Le Slavia Prague affiche deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq derniers matchs. La dernière rencontre s'est terminée sur un nul 0-0 contre Hradec Kralove en First League, et la victoire 1-5 contre FK Varnsdorf en Coupe reste le résultat le plus probant de la série. Les deux défaites sont intervenues en Ligue des Champions, dont le récent revers 2-0 contre Sabah FK. L'équipe a marqué 6 buts et en a encaissé 8 sur les cinq matchs.

Les deux clubs se connaissent bien sur la scène européenne. La rencontre la plus récente date de novembre 2024, lorsque Fenerbahce s'était imposé 2-1 à Prague en Ligue Europa. Sur les trois confrontations recensées, le Slavia Prague s'est montré compétitif, notamment lors des deux duels en Ligue Conférence en février 2022, remportés respectivement 3-2 à Prague et 3-2 à Istanbul. La série est légèrement à l'avantage du Slavia Prague, qui a remporté deux de ces trois affrontements.

En Ligue des Champions, les deux équipes occupent des positions inconfortables : Fenerbahce pointe à la 28e place et le Slavia Prague à la 31e, ce qui fait de ce match un duel entre deux clubs qui doivent impérativement réagir pour espérer rester dans la course européenne.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.