Fenerbahce vs Roma : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Le match d'aujourd'hui entre Fenerbahce et Roma débutera à 10 sept. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Ce match de Ligue des Champions entre Fenerbahçe et Roma est diffusé en France sur myCANAL et Canal+ Foot. Les options de diffusion en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Fenerbahçe, Ismail Kartal devrait aligner un onze articulé autour d'Ederson dans les buts, avec une défense composée d'Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar et Nelson Semedo. Le milieu de terrain devrait voir N'Golo Kanté associé à Mason Greenwood et Kerem Aktürkoğlu, tandis qu'Oğuz Aydın et İsmail Yüksek compléteraient le dispositif, avec Vedat Muriqi en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe à ce stade.

Gian Piero Gasperini devrait faire confiance à Mile Svilar dans les buts, protégé par Mario Hermoso, Gianluca Mancini et Evan N'Dicka. Wesley et Nahuel Molina occuperaient les couloirs, avec Rodrigo Mora, Manu Koné et Bryan Cristante au milieu. Paulo Dybala et Donyell Malen formeraient le duo offensif. Aucune absence n'est confirmée pour le moment ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Fenerbahçe présente un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le club stambouliote a enchaîné les succès contre Samsunspor (2-0) et Konyaspor (4-2) en Super Lig, ainsi qu'une victoire décisive face à Lyon (2-1) en barrages de la Ligue des Champions. Le nul 1-1 à l'aller contre Lyon et la défaite 2-1 contre Beşiktaş lors du dernier match constituent les deux résultats négatifs de cette séquence. Sur ces cinq matchs, Fenerbahçe a inscrit dix buts et en a concédé six.

Roma affiche trois victoires, un match nul et une défaite sur la même période. Les Giallorossi n'ont pas concédé le moindre but en Serie A, avec des succès 4-0 contre la Fiorentina et 4-0 à Lecce, avant de battre l'Atalanta 2-1 lors de la troisième journée. Le nul 2-2 face au Borussia Dortmund et la défaite 3-0 contre Brighton datent de matchs de préparation estivale. Roma a inscrit onze buts en cinq rencontres et n'en a concédé que cinq.

La seule confrontation répertoriée entre ces deux clubs est un match amical disputé le 19 août 2014, qui s'était soldé par un match nul 3-3, Roma jouant à domicile. Les données disponibles ne permettent pas d'établir un bilan plus large entre les deux équipes.

Dans le classement actuel de la Ligue des Champions, Fenerbahçe et Roma occupent toutes les deux la septième place.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.