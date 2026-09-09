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FC Barcelone vs Feyenoord: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Barcelone vs Feyenoord
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre FC Barcelone et Feyenoord, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match est diffusé en France sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via myCANAL ou vous abonner via le lien disponible sur Canal+ Foot.

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Comment regarder FC Barcelone contre Feyenoord avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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FC Barcelone vs Feyenoord : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Feyenoord débutera à 9 sept. 2026, 18:45.

FC Barcelone vs Feyenoord Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJules KoundéJules KoundéP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Feyenoord

Entraineur

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

Du côté barcelonais, Hansi Flick devra se passer de Frenkie de Jong et de Roony Bardghji, tous deux blessés. Eric Garcia est suspendu et ne figurera pas dans le groupe. Le onze probable aligné par le technicien allemand est le suivant : Joan Garcia ; Xavi Espart, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin ; Fermin Lopez, Rodri, Pedri ; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Feyenoord devra composer sans Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop et Gijs Smal, tous blessés. Van Bronckhorst devrait s'appuyer sur le onze suivant : Tjark Ernst ; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Mika Marmol ; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel ; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente. Aucune suspension n'est signalée du côté néerlandais.

BAR

BAR - Forme

AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
But marqué (encaissé)
19/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FEY

FEY - Forme

SPA
V0-1
GAE
N2-2
CAM
V2-5
HAA
N2-2
NEC
V1-3
But marqué (encaissé)
13/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Barcelone présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires en cinq rencontres. Les Catalans ont notamment écrasé Valence 5-0 en Liga le 6 septembre, et avaient déjà battu Rayo Vallecano 5-2 lors de la journée précédente. Sur l'ensemble de cette série, le Barça a inscrit 17 buts et n'en a concédé que 4, dont 1 lors de leur victoire 2-1 face à Al Ahly en match amical de clubs.

Feyenoord affiche un bilan de trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties en Eredivisie. Le club de Rotterdam a battu NEC Nimègue 3-1 lors de son dernier déplacement, le 5 septembre, mais a concédé deux nuls à domicile, notamment 2-2 contre ADO La Haye. Sur cette période, les Néerlandais ont marqué 13 buts et en ont encaissé 8.

Les données de confrontations directes entre Barcelone et Feyenoord ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront confirmées.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Barcelone occupe la 5e place du classement général, tandis que Feyenoord pointe à la 13e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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