Danemark vs Portugal : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Parken

Le match d'aujourd'hui entre Danemark et Portugal débutera à 1 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

En France, le match Danemark - Portugal est diffusé sur L'Équipe. Retrouvez le lien pour accéder au live stream ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté danois, Brian Riemer devrait aligner Filip Joergensen dans les buts, avec une défense composée de Joachim Andersen, Rasmus Kristensen et Joakim Maehle. Le milieu de terrain devrait voir Pierre-Emile Hoejbjerg, Mikkel Damsgaard et Morten Hjulmand à la récupération, avec Gustav Isaksen, Mohamed Daramy et Oliver Provstgaard en soutien de Rasmus Hoejlund en pointe. Les données disponibles ne font état d'aucun blessé ni suspendu confirmé dans l'effectif danois, mais la situation évolue et des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Portugal, Jorge Jesus devrait s'appuyer sur Diogo Costa dans les cages, avec Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes en défense. Pedro Neto, Chico Conceicao, Joao Neves et Vitinha sont pressentis au milieu, tandis que Bruno Fernandes figure dans le onze probable malgré les inquiétudes liées à sa condition physique. Cristiano Ronaldo est attendu en pointe. Aucune suspension n'est signalée, mais l'état de forme de Fernandes reste à surveiller.

Le Danemark présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, avec huit buts marqués et huit encaissés. Les Danois ont débuté cette séquence par un succès 4-0 face à la Macédoine du Nord, avant de concéder une élimination en qualifications mondiales contre la Tchéquie. En Ligue des Nations, ils ont perdu 3-2 contre la Norvège avant de renouer avec la victoire en battant le Pays de Galles 2-0 lors de la dernière journée.

Le Portugal, de son côté, affiche trois victoires et un nul sur ses quatre derniers matchs, avec une seule défaite en cinq rencontres, celle concédée face à l'Espagne en Coupe du monde. En Ligue des Nations, la Seleção est invaincue : victoire 1-0 contre le Pays de Galles, puis succès 2-1 en Norvège lors de la dernière journée. Un bilan qui traduit une équipe en pleine confiance et difficile à manœuvrer.

La confrontation la plus récente entre ces deux sélections remonte à mars 2025, en Ligue des Nations, avec un résultat fleuve : le Portugal s'était imposé 5-2 à domicile après avoir subi une défaite 1-0 à Copenhague quelques jours plus tôt. Sur les cinq derniers duels recensés, le Portugal mène la série avec trois victoires contre deux pour le Danemark, dans des compétitions allant des qualifications à l'Euro jusqu'aux phases finales de la Ligue des Nations. Les Portugais ont inscrit dix buts au total dans ces cinq rencontres, contre six pour les Danois.

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Portugal POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Norvège NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 D V 3 Danemark DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 4 Pays de Galles WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 4 de la Ligue des Nations UEFA, le Portugal occupe la première place tandis que le Danemark pointe à la troisième position. Ce match pourrait donc avoir des conséquences directes sur la hiérarchie du groupe.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.