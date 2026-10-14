FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Bodoe/Glimt et Borussia Dortmund débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match aujourd'hui?

En France, Bodø/Glimt - Borussia Dortmund est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen devrait s'appuyer sur un onze comprenant Nikita Haikin dans les buts, avec une défense articulée autour de Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Villads Nielsen et Fredrik Sjoevold. Au milieu, Joshua Kitolano, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg et Sondre Auklend sont attendus, tandis qu'Andreas Helmersen et Ole Blomberg forment le duo offensif. Odin Luraas Bjoertuft est suspendu et ne sera pas disponible.

Pour Dortmund, Niko Kovac devrait aligner Gregor Kobel dans les cages, avec une défense composée de Daniel Svensson, Waldemar Anton et Joane Gadou. Joey Veerman, Marcel Sabitzer et Felix Nmecha sont pressentis au milieu, tandis que Maximilian Beier, Konstantinos Karetsas et Luca Reggiani accompagneront Serhou Guirassy en attaque. Emre Can est blessé et forfait pour ce déplacement.

Bodø/Glimt présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente s'est soldée par une victoire 3-1 contre Kristiansund BK en Eliteserien, et ils avaient auparavant écrasé Rana FK 6-2 en Coupe. Leur seule défaite en championnat sur cette période est survenue face à Brann sur le score de 2-1. En Ligue des Champions, ils ont concédé une lourde défaite 5-0 face au Bayern Munich.

Borussia Dortmund affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. Le BVB a été tenu en échec 2-2 par Werder Brême lors de sa dernière sortie, après avoir mené 2-0 en fin de rencontre. Avant cela, les Dortmundois avaient enchaîné quatre succès consécutifs, dont une victoire 1-0 à VfB Stuttgart et un succès 3-2 contre Villarreal en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Dortmund a inscrit 11 buts.

La seule confrontation répertoriée entre ces deux clubs s'est tenue en décembre 2025 en Ligue des Champions, avec un match nul 2-2 à Dortmund. Le bilan entre les deux formations se résume donc à cette unique rencontre, qui s'est conclue sur un partage des points.

En phase de ligue de la Ligue des Champions, Bodø/Glimt occupe la 36e place, ce qui les place dans la partie basse du classement et rend ce match crucial pour leur maintien dans la compétition. Dortmund, 11e, se trouve dans une position bien plus confortable, mais une victoire leur permettrait de consolider leur place dans les huit premiers, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.