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Bayern Munich vs Union Berlin : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bayern Munich vs Union Berlin
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Union Berlin
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Comment regarder le match de Bundesliga entre Bayern Munich et Union Berlin en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Bayern Munich vs Union Berlin : heure du coup d'envoi

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Bundesliga - Journée 4
Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Union Berlin débutera à 18 sept. 2026, 20:30.

A quelle heure commence le jeu ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match sont disponibles ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Bayern Munich vs Union Berlin Équipes probables

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Formation
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. DiazL. DiazM. OliseM. OliseJ. MusialaJ. MusialaH. KaneH. KaneF. RoennowF. RoennowC. TrimmelC. TrimmelF. UduokhaiF. UduokhaiZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschT. RotheT. RotheL. BurcuL. BurcuW. JeongW. JeongM. AebischerM. AebischerA. KemleinA. KemleinR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Bayern Munich

Onze de départ

Union Berlin

Entraineur

  • V. Kompany
  • M. Lustrinelli

Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait aligner un onze type avec Manuel Neuer dans les buts, une défense composée de Upamecano, Tah, Davies et Laimer, un double pivot Kimmich-Pavlovic, et un quatuor offensif Olise, Musiala, Díaz autour de Harry Kane. David Santos Daiber et Tarek Buchmann sont les seuls absents sur blessure. Le retour de Serge Gnabry dans le groupe offre à Kompany une profondeur de banc retrouvée.

L'Union Berlin sera privée de quatre joueurs blessés : Stanley N'Soki, Andrik Markgraf, Oliver Burke et Marvin Friedrich. Lustrinelli devrait s'appuyer sur un onze articulé autour de Roennow dans les buts, une défense à quatre avec Trimmel, Uduokhai, Van Den Bosch et Rothe, et un milieu à quatre avec Aebischer, Khedira, Kemlein et Burcu. Tim Skarke et Woo-Yeong Jeong sont attendus en attaque aux côtés de Latte Lath.

FCB

FCB - Forme

VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
N0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCU

FCU - Forme

IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
N3-3
B04
D4-0
S04
D1-3
But marqué (encaissé)
10/16
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Bayern Munich présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Munichois ont notamment écrasé Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des Champions et se sont imposés 5-1 face au VfB Stuttgart en Bundesliga. Leur dernier match en date, un succès 2-1 à Elversberg, confirme leur capacité à gagner même dans les rencontres disputées. Sur ces cinq matchs, Bayern a inscrit 15 buts et n'en a concédé qu'un seul.

L'Union Berlin affiche un bilan préoccupant de une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. La dernière en date, une défaite 1-3 à domicile contre Schalke, fait suite à une humiliation 0-4 à Leverkusen. Les Berlinois ont certes marqué dix buts sur cette période, mais en ont encaissé quatorze, révélant une fragilité défensive alarmante.

Face à face

Bayern MunichNulUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FDM
DFB-Pokal
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FDM
13Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 21 mars 2026 en Bundesliga, une large victoire 4-0 du Bayern Munich à l'Allianz Arena. Sur les cinq dernières rencontres directes, le Bayern s'impose trois fois, avec un nul et une victoire pour l'Union Berlin. Les Munichois ont inscrit douze buts et n'en ont concédé que cinq dans ces duels.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Bundesliga, le Bayern Munich occupe actuellement la 4e place du classement, tandis que l'Union Berlin pointe à la 16e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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