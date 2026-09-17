Bayern Munich vs Union Berlin : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 4 18 sept. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Union Berlin débutera à 18 sept. 2026, 20:30.

A quelle heure commence le jeu ?

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Aperçu du match

Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait aligner un onze type avec Manuel Neuer dans les buts, une défense composée de Upamecano, Tah, Davies et Laimer, un double pivot Kimmich-Pavlovic, et un quatuor offensif Olise, Musiala, Díaz autour de Harry Kane. David Santos Daiber et Tarek Buchmann sont les seuls absents sur blessure. Le retour de Serge Gnabry dans le groupe offre à Kompany une profondeur de banc retrouvée.

L'Union Berlin sera privée de quatre joueurs blessés : Stanley N'Soki, Andrik Markgraf, Oliver Burke et Marvin Friedrich. Lustrinelli devrait s'appuyer sur un onze articulé autour de Roennow dans les buts, une défense à quatre avec Trimmel, Uduokhai, Van Den Bosch et Rothe, et un milieu à quatre avec Aebischer, Khedira, Kemlein et Burcu. Tim Skarke et Woo-Yeong Jeong sont attendus en attaque aux côtés de Latte Lath.

Le Bayern Munich présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Munichois ont notamment écrasé Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des Champions et se sont imposés 5-1 face au VfB Stuttgart en Bundesliga. Leur dernier match en date, un succès 2-1 à Elversberg, confirme leur capacité à gagner même dans les rencontres disputées. Sur ces cinq matchs, Bayern a inscrit 15 buts et n'en a concédé qu'un seul.

L'Union Berlin affiche un bilan préoccupant de une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. La dernière en date, une défaite 1-3 à domicile contre Schalke, fait suite à une humiliation 0-4 à Leverkusen. Les Berlinois ont certes marqué dix buts sur cette période, mais en ont encaissé quatorze, révélant une fragilité défensive alarmante.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 21 mars 2026 en Bundesliga, une large victoire 4-0 du Bayern Munich à l'Allianz Arena. Sur les cinq dernières rencontres directes, le Bayern s'impose trois fois, avec un nul et une victoire pour l'Union Berlin. Les Munichois ont inscrit douze buts et n'en ont concédé que cinq dans ces duels.

En Bundesliga, le Bayern Munich occupe actuellement la 4e place du classement, tandis que l'Union Berlin pointe à la 16e position.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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