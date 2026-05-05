Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

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Comment regarder Bayern Munich contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Bayern Munich vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Paris Saint-Germain débutera à 6 mai 2026, 21:00.





Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devra se passer de plusieurs joueurs pour ce second acte. Wito Mike, Devyne Rensch Santos, Carlos Kiala, Raphaël Guerreiro, Luka Klanac et Serge Gnabry sont tous blessés et ne seront pas disponibles. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable du Bayern se présente ainsi : Neuer ; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer ; Musiala, Pavlovic, Olise ; Kimmich, Diaz, Kane.

Le PSG effectue le déplacement à Munich sans Quilindschy Hartman Ndjantou, Lucas Chevalier et Achraf Hakimi, tous trois blessés. Aucune suspension ne touche le camp parisien. Le onze probable de Luis Enrique est le suivant : Safonov ; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery ; João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha ; Doué, Kvaratskhelia, Dembélé. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Le Bayern Munich aborde ce match retour sur un bilan mitigé lors de ses cinq dernières sorties : trois victoires, un nul et une défaite. La plus récente est un match nul 3-3 en Bundesliga face au FC Heidenheim le 2 mai, qui a précédé la défaite 5-4 à Paris lors du match aller. Sur ces cinq rencontres, les Bavarois ont inscrit 16 buts mais en ont concédé 13, signe d'une équipe aussi prolifique qu'exposée défensivement. Les victoires 4-2 contre le VfB Stuttgart et 3-4 à Mayence témoignent de leur capacité à produire des résultats, tandis que le succès 2-0 en DFB-Pokal face au Bayer Leverkusen a montré une solidité défensive plus rassurante.

Le PSG arrive à Munich avec trois victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs, pour une seule défaite, concédée à Lyon le 19 avril (1-2). Le dernier match en date est un nul 2-2 en Ligue 1 contre Lorient le 2 mai. Les Parisiens ont marqué 13 buts sur cette période. Le succès 5-4 au match aller reste le résultat phare, et les victoires consécutives en championnat contre Nantes (3-0) et Angers (0-3) ont confirmé une forme offensive solide avant cette confrontation décisive.





La confrontation la plus récente entre les deux clubs est le match aller de cette demi-finale, disputé le 28 avril 2026 au Parc des Princes en Ligue des Champions, remporté par le PSG sur le score de 5-4. Avant cela, le Bayern s'était imposé 1-2 à Paris en novembre 2025 lors de la phase de ligue de la Ligue des Champions, et le PSG avait battu le Bayern 2-0 lors de la Coupe du Monde des Clubs FIFA en juillet 2025. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, le PSG mène avec trois victoires contre deux pour le Bayern, des matches qui ont régulièrement produit des scores ouverts.





En Ligue des Champions, le Bayern Munich avait terminé la phase de ligue à la deuxième place, tandis que le PSG avait fini onzième. Ces classements n'ont plus d'incidence : seul le résultat sur les deux matchs de cette demi-finale compte désormais.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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