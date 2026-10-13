A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

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Comment regarder Arsenal contre Lille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Arsenal vs Lille : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Lille débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devrait aligner un onze composé de David Raya dans les buts, avec une défense formée de Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel et Ben White. Le milieu devrait voir évoluer Eberechi Eze, Martin Odegaard et Mikel Merino, avec Bruno Guimaraes et Bukayo Saka en soutien de Viktor Gyokeres en pointe. Piero Hincapié et Martín Zubimendi sont blessés à la cheville et absents, tandis que William Saliba a repris l'entraînement mais reste incertain.

Pour Lille, Davide Ancelotti devrait s'appuyer sur Berke Ozer dans les buts, une défense composée de Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Calvin Verdonk, et un milieu articulé autour de Benjamin André, Nabil Bentaleb et Gaetan Perrin. Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson et Ayase Ueda devraient compléter le onze offensif. Hamza Igamane est blessé, et Ethan Mbappé est suspendu pour ce match.

Arsenal présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Gunners ont inscrit neuf buts et en ont concédé cinq sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-1 contre Leeds en Premier League, après une lourde défaite 3-0 face à Brighton en septembre. Arsenal avait également dominé Naples 1-0 en Ligue des Champions, signe d'une solidité retrouvée sur la scène européenne.

Lille affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Dogues ont battu Le Havre 1-0 en Ligue 1 lors de leur dernier match, mais ont subi une défaite 3-2 contre le Betis Séville en Ligue des Champions. Ils ont marqué six buts et en ont concédé cinq sur cette série, avec deux revers qui fragilisent leur confiance à l'approche de ce déplacement à Londres.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un bilan des confrontations directes récentes entre Arsenal et Lille. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Au classement de la Ligue des Champions, Arsenal occupe la 15e place tandis que Lille pointe à la 22e position. Les deux équipes ont donc besoin de points pour améliorer leur situation et assurer leur qualification pour la phase suivante.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.