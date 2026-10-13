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Arsenal vs Lille: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Arsenal vs Lille
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Arsenal et Lille, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Arsenal - Lille est diffusé en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le live stream sur myCANAL en vous connectant via le lien ci-dessous.

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Comment regarder Arsenal contre Lille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Arsenal vs Lille : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Lille débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Arsenal vs Lille Équipes probables

4-2-3-1
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Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroC. VerdonkC. VerdonkBenjamin AndréBenjamin AndréD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Lille

Entraineur

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devrait aligner un onze composé de David Raya dans les buts, avec une défense formée de Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel et Ben White. Le milieu devrait voir évoluer Eberechi Eze, Martin Odegaard et Mikel Merino, avec Bruno Guimaraes et Bukayo Saka en soutien de Viktor Gyokeres en pointe. Piero Hincapié et Martín Zubimendi sont blessés à la cheville et absents, tandis que William Saliba a repris l'entraînement mais reste incertain.

Pour Lille, Davide Ancelotti devrait s'appuyer sur Berke Ozer dans les buts, une défense composée de Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Calvin Verdonk, et un milieu articulé autour de Benjamin André, Nabil Bentaleb et Gaetan Perrin. Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson et Ayase Ueda devraient compléter le onze offensif. Hamza Igamane est blessé, et Ethan Mbappé est suspendu pour ce match.

ARS

ARS - Forme

NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LIL

LIL - Forme

BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
LEH
V1-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Arsenal présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Gunners ont inscrit neuf buts et en ont concédé cinq sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-1 contre Leeds en Premier League, après une lourde défaite 3-0 face à Brighton en septembre. Arsenal avait également dominé Naples 1-0 en Ligue des Champions, signe d'une solidité retrouvée sur la scène européenne.

Lille affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Dogues ont battu Le Havre 1-0 en Ligue 1 lors de leur dernier match, mais ont subi une défaite 3-2 contre le Betis Séville en Ligue des Champions. Ils ont marqué six buts et en ont concédé cinq sur cette série, avec deux revers qui fragilisent leur confiance à l'approche de ce déplacement à Londres.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un bilan des confrontations directes récentes entre Arsenal et Lille. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, Arsenal occupe la 15e place tandis que Lille pointe à la 22e position. Les deux équipes ont donc besoin de points pour améliorer leur situation et assurer leur qualification pour la phase suivante.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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