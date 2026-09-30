Allemagne vs Serbie : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Allemagne et Serbie débutera à 1 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

En France, le match Allemagne - Serbie est diffusé sur L'Équipe. Vous pouvez accéder au stream en direct via le lien ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté allemand, Jurgen Klopp devrait aligner un onze composé de Jonas Urbig dans les buts, avec une défense formée de Ridle Baku, Waldemar Anton, Malick Thiaw et David Raum. Le milieu de terrain serait animé par Vitaly Janelt, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz, tandis que Karim Adeyemi, Said El Mala et Jonathan Burkardt formeraient le secteur offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe allemand à ce stade.

Veljko Paunović devrait quant à lui s'appuyer sur Vanja Milinkovic-Savic dans les buts, une défense à quatre composée de Srdjan Babic, Nemanja Gudelj, Kosta Nedeljkovic et Aleksa Terzic, avec Strahinja Pavlovic, Sergei Sultana-Savic, Aleksandar Stankovic et Sasa Lukic au milieu, et le duo Andrija Zivkovic - Dejan Joveljic en attaque. Aucune absence n'est confirmée pour la Serbie pour le moment ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

L'Allemagne présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une défaite 0-1 contre la Grèce en Ligue des Nations, et ils avaient auparavant concédé un nul 1-1 face aux Pays-Bas lors de la même compétition. Sur ces cinq matches, la Mannschaft a inscrit cinq buts et en a encaissé six, avec notamment une victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde.

La Serbie n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, pour quatre défaites. Leur dernier résultat en date est une défaite 2-1 face aux Pays-Bas en Ligue des Nations, après avoir déjà chuté 2-1 contre la Grèce. Sur la période, les Aigles ont marqué six buts et en ont concédé onze, leur unique succès étant une victoire 2-1 contre l'Arabie saoudite en match amical.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 20 mars 2019, un match amical qui s'était soldé par un nul 1-1 au Volkswagen Arena de Wolfsburg. En remontant aux quatre dernières rencontres répertoriées, l'Allemagne domine la série avec deux victoires contre une pour la Serbie, et un nul. L'unique succès serbe dans cet échantillon reste la victoire 1-0 lors de la Coupe du monde 2010.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Pays-Bas PAB 2 1 1 0 3 2 +1 4 V N 3 Allemagne ALM 2 0 1 1 1 2 -1 1 D N 4 Serbie SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue des Nations UEFA, l'Allemagne occupe la troisième place et la Serbie est quatrième et dernière. Les deux équipes ont donc un besoin pressant de points pour se relancer et éviter une relégation en Ligue B.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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