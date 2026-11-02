Sous le regard du Maroc : la Fédération espagnole change de position sur le stade de la finale du Mondial

Dans un revirement notable susceptible de bouleverser les calculs du Real Madrid concernant l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a donné un sérieux coup de pouce à la candidature du stade Spotify Camp Nou, après avoir publiquement apporté son soutien à la tenue de la finale dans l'antre du Barça, ouvrant ainsi la voie à une concurrence espagnole dont le stade du club catalan n'était pas, jusqu'à récemment, l'acteur le plus en vue.

La prise de position de Louzán est intervenue lors de la cérémonie marquant l'arrivée de la Coupe du monde dans la ville de Barcelone, ce lundi, où il a participé à l'inauguration de l'exposition « Rois du monde », organisée par la Fédération espagnole pour célébrer le sacre de la sélection, en présence de Joan Laporta, président du Barça, de Jaume Collboni, maire de la ville, et de plusieurs personnalités du monde du sport.

Louzán soutient ouvertement le Camp Nou pour la première fois

La surprise est venue après que Collboni a exprimé son souhait de voir le Camp Nou accueillir la finale prévue le 21 juillet 2030, réclamant que le capitaine de la sélection espagnole soulève le trophée devant ses supporters dans le stade catalan.

Le maire de Barcelone a indiqué avoir transmis ce souhait à Louzán et à Laporta, estimant que la ville présente le meilleur dossier pour accueillir la rencontre, d'autant plus que la rénovation du stade, qu'il a décrit comme devant être le meilleur d'Europe, touche à sa fin.

Mais le plus frappant a été la réponse du président de la Fédération espagnole, qui a déclaré : « Le maire a déjà exprimé son vœu de voir ce trophée ici en 2030. J'espère que cela se réalisera, car il y a une possibilité d'y parvenir. »

Louzán a ainsi affiché pour la première fois son soutien public à l'organisation de la finale au Camp Nou.

Et les chances du Real Madrid ?

Cette prise de position revêt une importance particulière pour le Real Madrid, après que le stade Santiago Bernabéu a été associé ces derniers temps à la candidature de l'Espagne pour accueillir la finale, et qu'il a circulé comme l'option espagnole la plus en vue face à la concurrence marocaine.

Louzán avait précédemment évoqué la possibilité de choisir l'un des deux grands stades espagnols, en référence au Bernabéu et au Camp Nou, avant d'accorder aujourd'hui au stade catalan un soutien public clair dans ses nouvelles déclarations.

Pour autant, sa position ne signifie pas le retrait de la candidature du stade du Real Madrid ni un choix tranché en faveur du Barça, mais elle place le Camp Nou avec force dans les calculs de la Fédération espagnole et apporte à Laporta un soutien important dans sa démarche pour accueillir la rencontre la plus importante du tournoi.

Le Maroc présent dans la course à la finale

La concurrence ne se limite pas à la lutte entre le Barça et le Real Madrid, puisque le Maroc est un sérieux candidat à l'organisation de la finale avec le nouveau stade Hassan II de Casablanca, qui vise à atteindre une capacité de 115 000 spectateurs.

Entre le Camp Nou, le Bernabéu et le stade Hassan II, la Fédération internationale de football n'a toujours pas tranché sur l'identité du stade qui accueillera la finale, si bien que les déclarations de Louzán demeurent une évolution importante dans la course à l'organisation, sans pour autant constituer une décision définitive quant à la destination de la finale.