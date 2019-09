Sondage - Vous êtes inquiets pour Eden Hazard et ses débuts au Real Madrid

Les premiers pas de l'international belge au sein du club madrilène (0 but, 0 passe décisive) vous laissent sceptiques pour l'instant.

Pas encore impliqué sur un seul but en match officiel depuis son arrivée au , Eden Hazard est à la peine. Recruté pour 100 millions d'euros à , l'attaquant belge n'est pas en réussite sous le maillot des Merengue. Une nouvelle fois, samedi dernier, il est resté muet lors du derby face à l'Atlético (0-0).

Hazard : "Je suis aussi critique envers moi-même"

Avant de défier Bruges en pour la 2e journée de la phase de groupes, l'intéressé a expliqué en conférence de presse qu'il n'était pas inquiet par rapport à ses premiers pas. "Je me sens bien, il est vrai que les gens attendent beaucoup de moi, mais aussi beaucoup de moi. Je pense que je peux faire mieux, je suis aussi critique envers moi-même, mais en travaillant tous les jours, nous obtiendrons des résultats."

Sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter), nous vous avons demandé si vous étiez inquiets par rapport au début d'Eden Hazard avec les couleurs du Real Madrid. Vous êtes très nombreux à afficher votre déception pour l'instant.

Hervé l'invite par exemple à prendre plus ses responsabilités, compte tenu de son statut de recrue dont le coût du transfert est assez imposant. "Il n'est pas en confiance, il prend pas de risques et joue simplement. Il doit changer de mentalité et se dire qu'on l'a payé pour conduire l'équipe."

De son côté, Jérémy appelle à plus de clémence en raison du changement de club après sept saisons passées à Chelsea. "Arrêtez tous de le traumatiser, il revient de blessure et en plus c’est un nouveau club et un nouveau championnat. Laissez lui le temps."

