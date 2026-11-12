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Zinédine Zidane, l'entraîneur de l'équipe de France, a contrarié le plan de Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe, lors de la trêve internationale actuelle, par une décision stricte qui pourrait affecter leur relation.

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Kylian Mbappé a monopolisé l'attention des médias hier, à la veille du match de la France, en Ligue des Nations, face à l'Italie.

Le journal « L'Équipe » a ouvert la journée en publiant des informations indiquant que la relation entre le capitaine de l'équipe de France et son nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane, pourrait ne pas être aussi idéale qu'elle en avait l'air.

Les développements se sont poursuivis avec l'annonce par la Fédération française de football de l'absence de Mbappé à l'entraînement.

Les premières informations avaient indiqué que l'attaquant du Real Madrid « recevait des soins », avant qu'une blessure aux ischio-jambiers ne soit évoquée. Cette polémique s'est achevée avec la confirmation de l'absence du numéro 10 français au match de ce soir, sachant qu'il ne sera pas écarté du rassemblement de l'équipe.

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Face à ce tapage médiatique, Zidane a été contraint de s'exprimer en conférence de presse au sujet de l'état physique de son joueur et des rumeurs qui circulent sur l'existence de différends avec lui.

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Zidane a déclaré : « Oui, Kylian ne sera pas disponible demain. Il a ressenti quelques douleurs, et nous ne prendrons aucun risque. Il est regrettable de perdre des joueurs, mais cela fait partie du jeu. J'espère que ce ne sera pas grave et qu'il reviendra dimanche. Pour Kylian, ce n'est qu'une simple gêne, et il devrait être en mesure de jouer dimanche. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'il a un moral élevé ; la preuve en est qu'il reste avec nous. Il n'est pas content ; il voulait jouer demain. Quand on sent que quelque chose ne va pas, on ne prend pas de risques. La saison est longue, et c'est ce que je fais lorsqu'il y a un petit problème. »

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Mbappé pensait rentrer à Madrid

Cependant, le journaliste espagnol Marcos Benito a affirmé, dans l'émission « El Chiringuito » que Mbappé, bien qu'il soit resté avec l'équipe de France, ne l'a pas fait entièrement de son plein gré.

Lorsque le présentateur Josep Pedrerol lui a demandé la raison de son étonnement quant au fait que le joueur ne soit pas rentré à Madrid, Benito a répondu immédiatement que le capitaine de l'équipe de France avait lui aussi songé à partir, exactement comme l'avait fait son coéquipier Aurélien Tchouaméni.

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Il a dit : « Lui aussi le pensait (rires). Il est inquiet. Il avait conclu un accord avec le staff médical du Real Madrid prévoyant son retour en Espagne au moindre problème physique. »

Il a ajouté : « La surprise a été de voir Zidane le conserver malgré sa blessure pour suivre son état avant le match de dimanche (contre la Turquie). Son avion privé était prêt à Paris pour le transporter à Madrid. Il devra attendre, car il a finalement voyagé à Milan avec le reste de l'équipe. Tout cela crée des tensions dans leur relation. »

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Polémique autour de la relation entre Zidane et Mbappé

L'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement de l'équipe de France avant la confrontation face à l'Italie n'était pas qu'une simple information médicale passagère, car le moment est survenu à un instant particulièrement sensible au sein du rassemblement des Bleus, après que des informations de presse françaises ont révélé la tension dans la relation entre le capitaine de l'équipe et son sélectionneur Zinedine Zidane, sur fond de différends liés à sa position sur le terrain et à la manière de l'utiliser, ainsi qu'à une ambiance loin d'être idéale dans le vestiaire.

Les racines de cette tension remontent au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en s'appuyant sur Ousmane Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement de statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant plus qu'il préfère évoluer au poste d'avant-centre depuis la dernière période.

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Et alors que Zidane espérait bénéficier des services de sa star lors des deux confrontations décisives face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des Nations, les nouvelles concernant les problèmes musculaires de Mbappé aux ischio-jambiers sont venues écarter sa participation face à l'Italie, tout en laissant l'espoir qu'il puisse participer à la confrontation contre la Turquie.