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Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty
Abobakr El Mokadem
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Situation embarrassante pour la star du Real Madrid : une célèbre actrice internationale refuse une invitation privée de Vinicius

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Un rapport de presse a révélé, ce lundi, que le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a vécu une situation embarrassante.

Le site "Foot Mercato" a indiqué que, pendant qu'il attendait de revenir en Liga dans le cadre de sa suspension de quatre matchs, Vinicius Junior aurait tenté de se rapprocher de Sadie Sink, l'actrice connue pour son rôle dans la série Stranger Things.

 Selon de nombreux rapports qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse anglaise, l'attaquant du Real Madrid l'a contactée via Instagram pour l'inviter à assister à un match au stade Santiago Bernabeu depuis la loge VIP, mais elle l'a éconduit.

 Mais tandis que "Vini" est préoccupé par ce prétendu refus, Yan Diomande profite de son absence pour faire la une des journaux : l'ailier a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en seulement sept matchs, de quoi convaincre tout le monde.

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