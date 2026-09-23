Lors d’une conférence de presse de la sélection portugaise avant le match de Ligue des nations contre le pays de Galles, prévu demain jeudi, Silva a révélé qu’il rêvait de pouvoir un jour revenir dans son ancien club de Porto.

« Tout le monde sait que je suis supporter de Porto et que je suis de près les matches du club. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Dans ma carrière, je regrette d’avoir quitté le FC Porto aussi précipitamment. Qui sait, peut-être que j’y rejouerai un jour, si tout se passe bien », a déclaré l’attaquant du BVB.

Silva a quitté le club aux 31 titres de champion du Portugal en 2020, à tout juste 18 ans, pour rejoindre les Wolverhampton Wanderers en Premier League, où il n’a toutefois pas réussi à s’imposer pendant longtemps et a donc enchaîné les prêts.

Avec les Wolves, il a disputé un total de 72 matches, pour seulement cinq buts et six passes décisives. Il a connu sa révélation lors de la saison 2024/25, quand il a cumulé 14 contributions offensives (dix buts, quatre passes décisives) en 24 matches de Liga avec l’US Las Palmas.

« Quand j’ai quitté le FC Porto, je n’étais pas préparé de manière optimale, surtout pas à un transfert en Premier League », est revenu le joueur de 24 ans, avec des sentiments mitigés, sur son départ précoce pour l’Angleterre.

Getty Images

Comment se passe cette saison pour Fabio Silva au BVB ?

L’été 2025 a finalement marqué son transfert au BVB, qui a versé une indemnité conséquente de 22,5 millions d’euros à Wolverhampton.

À Dortmund, Silva semble désormais avoir trouvé sa place après une première année mitigée. Dans la compétition en cours, le Portugais a déjà apporté quatre buts et une passe décisive en six matches officiels avec les Schwarzgelben. Son contrat avec le BVB court encore jusqu’en 2030.