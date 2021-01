Serginho encense Theo Hernandez : "Voyez-vous des étrangers plus forts que lui ? Pas moi"

L'ancien arrière de l'AC Milan, Serginho est confiant avant le derby face à l'Inter Milan et s'est comparé à Theo Hernandez.

L' est dans un rêve éveillé cette saison. Leader de avec deux points d'avance sur l' et sept sur la , l'équipe de Stefano Pioli peut rêver du Scudetto. Mais l'AC Milan est également en lice dans d'autres compétitions, dont la Coupe d' où le club milanais affrontera son rival historique, l'Inter Milan, pour une place en demi-finale, ainsi que la où il affrontera l'Etoile Rouge de Belgrade.

Si l'AC Milan va donner la priorité au championnat afin de ramener le premier Scudetto depuis près de dix ans, se faire éliminer en quarts de finale de la ferait tache. Alors ce n'est peut-être que la Coupe d'Italie, mais un Inter-Milan reste toujours un Inter-Milan. Et cela ramène de doux souvenirs des deux côtés. En pensant à Serginho, il est donc impossible de ne pas revenir au derby de 2001, la nuit magique de Gianni Comandini dans laquelle le Brésilien, entre marque un but et délivre passe décisive, il était tout simplement devenu imparable.

Aujourd'hui, Serginho vit au et est agent. La Gazzetta dello Sport a réalisé une interview croisée entre l'ancien latéral gauche brésilien et son compatriote, passé par l'Inter Milan, l'ancien gardien, Julio Cesar. Une sorte de derby à la sauce sud-américaine à quelques heures du véritable derby en Italien. Et l'ancien arrière gauche a admis et prouvé au cours de cet entretien qu'il suit toujours son AC Milan avec passion.

Plus d'équipes

"Un test pour le Scudetto? Oui. L'écart au classement est minime et les effets d'un derby ne doivent pas être sous-estimés. Mais on gagne ... Milan est équipé pour remporter le championnat ? Ils ont plus d'expérience. Mais le Scudetto c'est remporter les matches tous les dimanches, et le Milan est l'équipe avec le plus d'équilibre et de régularité. Et ils ont soif de succès", a lancé l'ancien latéral gauche brésilien.

Serginho se retrouve dans un joueur de l'AC Milan actuel : Theo Hernandez. Comme le Français, le Brésilien était utilisé sur le côté gauche de la défense du club milanais et avait un apport offensif important. Serginho a encensé son successeur, sans pour autant reconnaître qu'il est meilleur que lui : "En Europe, voyez-vous de meilleurs joueurs étrangers que lui? Je ne le vois pas ... S'il avait été en concurrence avec moi? C'est difficile, ce sont des époques différentes. Peut-être que j'étais plus technique, mais il a le physique : un monstre. Nous aurions alterné, avec Maldini plus en défense".

Serginho a également rendu hommage à Zlatan Ibrahimovic, qui "fait de grandes choses même à 40 ans", et la nouvelle recrue Mandzukic, "plus une alternative" qu'un éventuel partenaire du Suédois. Et sur la qualité brésilienne à Milan, il précise : "Lentement ... Il y a des joueurs très techniques, très bons dans leur vision du jeu. Mais la technique brésilienne est autre chose: c'est une imprévisibilité absolue. Comme un derby ..."