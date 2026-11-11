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Aurélien Tchouaméni a suscité une vive inquiétude au Real Madrid, après que la Fédération française a annoncé son absence lors des deux prochains matches des Bleus, face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, en raison d'une blessure.

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La décision d'écarter le milieu de terrain international est survenue après la blessure qu'il a subie à la région du pubis, qui l'a empêché de terminer la séance d'entraînement, hier mardi, le poussant à retourner à son club, le Real Madrid.

La Fédération française de football a précisé, dans un communiqué officiel, que Tchouaméni ressentait des douleurs musculaires depuis son arrivée au centre de Clairefontaine, indiquant que le staff médical de la sélection a décidé, en concertation avec le joueur et après avoir contacté les médecins du Real Madrid, de le renvoyer à son club.

Le milieu de terrain du Real Madrid a quitté le camp d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine et est arrivé à Madrid ce mercredi midi. Il a d'ores et déjà passé les premiers examens médicaux, dans un contexte de craintes quant à une absence prolongée du joueur sur les terrains.

Mais selon ce qu'a rapporté la radio « Cadena COPE », les premiers examens médicaux ont confirmé qu'il ne s'agissait que d'une légère blessure à la cuisse.

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Elle a indiqué : « Rien de grave, et il pourra certainement jouer contre le Celta Vigo à la reprise du championnat après la trêve internationale actuelle. »

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La blessure actuelle s'inscrit dans le prolongement du même problème physique que Tchouaméni a connu lors de la dernière Coupe du monde, qui l'avait contraint à manquer le rassemblement de l'équipe de France en septembre dernier, avant son retour dans la liste lors de la présente trêve.

L'équipe de France doit affronter l'Italie après-demain jeudi, avant de recevoir la Turquie dimanche, dans le cadre de la Ligue des nations.

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Les chances de qualification de la France

L'équipe de France aborde le choc face à l'Italie, prévu demain jeudi en soirée à Milan, avec plus d'un enjeu, car l'importance de ce sommet attendu ne se limite pas à la lutte entre les deux leaders du groupe 1 de la Ligue des nations : elle s'étend à la question de la qualification pour les quarts de finale, avec la possibilité de terminer la phase de groupes en tête avant la dernière journée.

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L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, dispose d'un avantage clair dans les calculs du groupe, après avoir totalisé 10 points en quatre matches, contre 7 points pour l'Italie et 6 pour la Belgique, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.

Le match aller entre la France et l'Italie s'était soldé par un nul 1-1, lors d'une rencontre marquée par une erreur de Lucas Da Cunha à l'origine du but égalisateur italien. Mais l'équipe de France aborde le match de jeudi avec pour objectif d'assurer son passage en quarts de finale, avant de songer à s'emparer de la première place.

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L'équipe de France a son destin entre ses mains, puisqu'un nul face à l'Italie lui suffit pour s'assurer de terminer le groupe aux deux premières places, et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, sans avoir à attendre le résultat de la dernière journée, selon un rapport de la chaîne française RMC.

Cela intervient dans un contexte de concurrence directe entre l'Italie et la Belgique pour la deuxième place qualificative, les deux sélections s'affrontant dimanche prochain à Bruxelles, ce qui fait qu'un point obtenu par la France sur la pelouse de San Siro suffirait pour éviter d'entrer dans des calculs compliqués concernant la qualification.