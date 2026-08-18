Séisme sur le marché des transferts : un géant saoudien négocie avec Harry Kane

Un géant saoudien est entré en négociations directes en vue de recruter l'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, lors du mercato actuel, dans un transfert qui pourrait constituer l'une des plus grandes surprises du marché.

Le réseau anglais « TEAMtalk » a révélé qu'Al-Hilal a eu des discussions avec les représentants de Kane, dans une tentative de convaincre le capitaine de la sélection anglaise de rejoindre le championnat saoudien professionnel, après l'avoir placé en tête de sa liste d'objectifs pour renforcer sa ligne d'attaque.









Le réseau a précisé que Charlie Kane, le frère du joueur et son agent principal, a rencontré ce week-end Simon Francis, le directeur technique du football à Al-Hilal, qui se trouve actuellement en Angleterre pour travailler sur la liste des attaquants ciblés par le club saoudien.

La démarche d'Al-Hilal s'inscrit dans un plan visant à reconstruire sa ligne d'attaque, après que le club a recruté Crysencio Summerville en provenance de West Ham United, tout en cherchant à s'attacher les services d'un autre ailier et d'un nouvel attaquant.

Al-Hilal place Kane en tête de sa liste d'attaquants ciblés, aux côtés de plusieurs autres options, le club étudiant également le recrutement de joueurs au poste d'ailier, comme Savinho et Pedro Neto.

De son côté, le Bayern Munich cherche à conserver son attaquant anglais, d'autant que son contrat actuel entre dans sa dernière année, le club allemand s'employant à le prolonger pour une durée de 3 ans, jusqu'en juin 2029.

Al-Hilal se prépare à plusieurs changements dans sa ligne d'attaque, avec un possible départ de Karim Benzema, au moment où Darwin Núñez se rapproche d'un transfert au Trabzonspor sous forme de prêt.

À lire aussi :

Vers une délocalisation du match entre Al-Nassr et Al-Riyadh en championnat saoudien