Seedorf : "Le Real Madrid peut renverser Man City"

Le Real Madrid a une tâche difficile devant lui pour remonter son retard contre Manchester City, mais le Néerlandais y croit.

Le est confronté à un défi difficile pour remonter son retard en contre , a déclaré la légende du football, Clarence Seedorf. L'équipe de Zinedine Zidane se dirige vers l'Etihad Stadium pour y disputer son huitième de finale retour de Ligue des champions ce vendredi, après avoir été battu 2-1 au match aller à Santiago Bernabeu. Le Real Madrid est invaincu depuis son retour à la compétition suite à l'interruption de la saison imposée par le coronavirus et une telle forme leur a permis de dépasser le pour remporter le titre de champion d' .

Manchester City, en revanche, a terminé 18 points derrière le champion d' , , et a été éliminé de la par . Seedorf, champion d'Europe avec l' , Madrid et l' - deux fois avec les Rossoneri - s'attend à ce que Manchester City soit désireux de prouver après une saison nationale "moyenne" : "Je pense que quand Zidane est revenu, il a remis cette chimie en place et après le Coronavirus, je pense que Madrid est revenu solide, quand Barcelone est arrivé un peu isolé", a-t-il déclaré à Stats Perform News.

"De toute évidence, lorsque le club avec des joueurs comme Sergio Ramos et Karim Benzema sentent l'opportunité contre ce rival, cela crée une motivation qu'ils ont utilisée et ont ramenée à la maison. Ramos et Benzema ont été des joueurs clés, mais, comme je l'ai dit, toute l'équipe a montré une forme assez solide. Si vous les regardez sans les résultats qu'ils ont maintenant, ils sont définitivement considérés parmi les favoris, Manchester City également - ce sont deux meilleures équipes au monde", a ajouté le Néerlandais.

Seedorf patient avec Frenkie De Jong

"Ça va être difficile d'y aller et de renverser la vapeur, mais rien n'est impossible dans ce sens. Mais aussi, Manchester City doit rattraper la saison moyenne. Ils peuvent le faire, mais c'est difficile", a conclu Seedorf. Barcelone, quant à lui, devra améliorer ses performances pour vaincre et atteindre les quarts de finale, après un match nul 1-1 en . On attend beaucoup du milieu de terrain Frenkie de Jong, une recrue pour la somme 75 millions d'euros en provenance de l'Ajax l'été dernier, mais qui n'a pas encore totalement trouvé ses marques en Espagne.

"C'est un grand joueur, un grand talent et nous espérons voir beaucoup plus de lui dans les années à venir", a déclaré Seedorf. "Ce n'est pas facile de venir dans un nouveau pays et un nouveau club et de jouer. Barcelone ... c'est un privilège de venir dans une équipe qui se connaît si bien, et vous entrez dans le même type de système. Frenkie deviendra de mieux en mieux au cours des prochaines années et nous pourrons profiter de son talent sur les terrains internationaux."

De même, Seedorf pense que la nouvelle recrue de , Hakim Ziyech, pourrait avoir du mal à s'adapter à la vie dans un nouveau championnat - bien qu'il pense que Frank Lampard est l'homme qu'il faut pour aider : "Lampard a montré qu'il avait eu un bon impact positif sur l'équipe et les jeunes joueurs", a déclaré Seedorf. "Ziyech est un talent qui fera face à des défis, car ce n'est pas le style de jeu de l'Ajax, le style de jeu néerlandais, et ça va être son plus grand défi, je pense: s'adapter à un nouveau style de jeu et à tout ce qui vient. avec ça".

"Mais il a un mentor approprié en place pour le guider vers le style de et la compétitivité qui sont nécessaires. Je pense que les ingrédients sont là pour qu'il continue à répandre son talent sur le terrain et à montrer que ce niveau suivant était la bonne chose à faire pour lui", a conclu Clarence Seedorf.