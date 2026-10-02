Schneider ouvre le feu sur la Fédération néerlandaise à cause de Xavi

La nomination de l'Espagnol Xavi Hernández au poste de sélectionneur des Pays-Bas a suscité des interrogations chez Wesley Sneijder, qui a critiqué la politique de la Fédération néerlandaise de football concernant les conditions d'obtention des licences d'entraîneur, soulignant une contradiction manifeste dans le traitement réservé aux techniciens.

Dans des déclarations rapportées par le site français « Foot Mercato », Sneijder a affirmé que Xavi avait obtenu les licences d'entraîneur des catégories A, B et Pro en seulement quatre semaines, ce qu'il a jugé étrange au regard des conditions que la Fédération néerlandaise imposait auparavant.

L'ancienne star de l'Inter Milan a précisé : « Xavi a obtenu les licences d'entraîneur des catégories A, B et Pro en l'espace de quatre semaines. Je trouve très étrange qu'ils choisissent un entraîneur qui ne remplit même pas les exigences de la Fédération néerlandaise de football elle-même. »

Sneijder a ajouté que la Fédération néerlandaise l'avait auparavant informé qu'il devait suivre un programme de formation s'étalant sur plusieurs années, soulignant qu'il avait alors reçu l'explication selon laquelle l'accélération des procédures d'obtention des licences n'était plus possible en raison des règlements de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA.









L'ancien international néerlandais a insisté sur le fait qu'il ne remettait pas en cause les capacités d'entraîneur de Xavi, mais qu'il contestait la manière dont la Fédération gère les exigences liées aux licences, d'autant que sa propre expérience sur ce dossier s'est soldée par l'arrêt de sa carrière d'entraîneur en 2021, à la suite d'un différend avec la Fédération en raison de sa demande d'un soutien plus personnalisé pour les anciens joueurs dotés d'une grande expérience.

Sneijder a déclaré : « Je souhaite la même chose à Xavi, et à la Fédération néerlandaise aussi, mais je trouve cela étrange », avant de rejeter la justification liée aux règlements de l'UEFA, ajoutant : « Ils disent : la décision vient de l'Union des associations européennes de football. Ce n'est pas vrai. »

Ainsi, la nomination de Xavi au poste de sélectionneur des Pays-Bas s'est transformée en une occasion de rouvrir le débat sur les critères des licences d'entraîneur et sur la constance de la Fédération néerlandaise dans l'application de ses conditions aux différents entraîneurs.



