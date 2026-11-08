Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoFribourg
Europa-Park Stadion
team-logoUnion Berlin
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
Avec le concours de

SC Fribourg - Union Berlin en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Fribourg vs Union Berlin
Fribourg
Union Berlin
Bundesliga

En Bundesliga, le SC Fribourg affronte l’Union Berlin. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très pratique.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieMBC Shahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

SC Fribourg - Union Berlin : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
Europa-Park Stadion

Le SC Fribourg reçoit l’Union Berlin à l’Europa-Park Stadion pour un duel de Bundesliga. Après une solide prestation en Ligue Europa Conférence, les Fribourgeois veulent confirmer en championnat.

Leader du classement, Fribourg est sous pression pour rester au contact de la tête du classement. L’entraîneur Julian Schuster peut s’appuyer sur une équipe qui a récemment fait le plein de confiance : trois victoires consécutives en témoignent.

Fribourg a posé les bases de sa récente embellie avec une victoire 3-2 contre Wolfsburg en Coupe d’Allemagne et un succès 2-1 à l’extérieur face à Augsbourg en Bundesliga. Le point d’orgue a été la victoire 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Europa Conférence, lors de laquelle le gardien Mio Backhaus s’est particulièrement illustré, mettant même Mohamed Salah en échec à plusieurs reprises.

L’Union Berlin traverse en revanche une période nettement plus difficile. Seizièmes du classement, les Berlinois sont sous la pression de la lutte pour le maintien et n’ont livré que peu de prestations convaincantes cette saison. L’entraîneur Mauro Lustrinelli doit trouver le moyen de stabiliser son équipe.

En Bundesliga, l’Union a tout de même récemment obtenu un match nul 1-1 contre Cologne, après avoir lourdement sombré 5-0 face au même adversaire en Coupe d’Allemagne. La défense reste la principale source d’inquiétude.

Voici où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au SC Fribourg et à l’Union Berlin ?

Le SC Fribourg aborde cette rencontre avec trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il s’est récemment imposé 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Europa Conférence. Auparavant, Fribourg avait battu Augsbourg 2-1 en Bundesliga et éliminé Wolfsburg 3-2 en Coupe d’Allemagne. Les deux défaites contre le Bayern Munich (1-3) et l’AS Monaco (0-3) montrent qu’il reste une marge de progression face aux meilleures équipes. En cinq matches, Fribourg a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

L’Union Berlin affiche une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre Cologne en Bundesliga. Sa plus lourde défaite sur cette période a également été concédée face à Cologne, 5-0 en Coupe d’Allemagne. L’Union n’a marqué que trois buts en cinq matches et en a encaissé sept : un bilan offensif qui reflète sa lutte pour le maintien.

SCF

SCF - Forme

ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCU

FCU - Forme

ELV
V1-0
BVB
N0-0
FCA
N1-1
KOE
D5-0
KOE
N1-1
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

SC Fribourg - Union Berlin : compositions

Fribourg vs Union Berlin Équipes probables

4-2-3-1
Fribourg crest
Fribourg
SCF
Formation
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicF. RoennowF. RoennowJ. HabererJ. HabererD. KoehnD. KoehnZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschM. FriedrichM. FriedrichK. ImeriK. ImeriL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferM. AebischerM. AebischerR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Fribourg

Onze de départ

Union Berlin

Entraineur

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli

SC Fribourg - Union Berlin : forme récente

SCF

SCF - Forme

ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCU

FCU - Forme

ELV
V1-0
BVB
N0-0
FCA
N1-1
KOE
D5-0
KOE
N1-1
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

SC Fribourg - Union Berlin : bilan des confrontations directes

Face à face

FribourgNulUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
FDM
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Fribourg badge
Fribourg
SCF
1
FDM
2Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

SC Fribourg - Union Berlin : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630299+2021
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
N
V
N
N
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
4
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
94321715+215
D
V
V
N
N
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
V
V
D
D
V
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
93331520-512
N
V
D
V
D
10
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
11
MayenceMayenceM05
93151819-110
D
D
D
V
D
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
N
N
V
N
D
13
AugsbourgAugsbourgFCA
9234202009
D
D
N
D
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google