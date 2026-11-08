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SC Fribourg - Union Berlin : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Le SC Fribourg reçoit l’Union Berlin à l’Europa-Park Stadion pour un duel de Bundesliga. Après une solide prestation en Ligue Europa Conférence, les Fribourgeois veulent confirmer en championnat.

Leader du classement, Fribourg est sous pression pour rester au contact de la tête du classement. L’entraîneur Julian Schuster peut s’appuyer sur une équipe qui a récemment fait le plein de confiance : trois victoires consécutives en témoignent.

Fribourg a posé les bases de sa récente embellie avec une victoire 3-2 contre Wolfsburg en Coupe d’Allemagne et un succès 2-1 à l’extérieur face à Augsbourg en Bundesliga. Le point d’orgue a été la victoire 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Europa Conférence, lors de laquelle le gardien Mio Backhaus s’est particulièrement illustré, mettant même Mohamed Salah en échec à plusieurs reprises.

L’Union Berlin traverse en revanche une période nettement plus difficile. Seizièmes du classement, les Berlinois sont sous la pression de la lutte pour le maintien et n’ont livré que peu de prestations convaincantes cette saison. L’entraîneur Mauro Lustrinelli doit trouver le moyen de stabiliser son équipe.

En Bundesliga, l’Union a tout de même récemment obtenu un match nul 1-1 contre Cologne, après avoir lourdement sombré 5-0 face au même adversaire en Coupe d’Allemagne. La défense reste la principale source d’inquiétude.

Voici où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au SC Fribourg et à l’Union Berlin ?

Le SC Fribourg aborde cette rencontre avec trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il s’est récemment imposé 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Europa Conférence. Auparavant, Fribourg avait battu Augsbourg 2-1 en Bundesliga et éliminé Wolfsburg 3-2 en Coupe d’Allemagne. Les deux défaites contre le Bayern Munich (1-3) et l’AS Monaco (0-3) montrent qu’il reste une marge de progression face aux meilleures équipes. En cinq matches, Fribourg a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

L’Union Berlin affiche une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre Cologne en Bundesliga. Sa plus lourde défaite sur cette période a également été concédée face à Cologne, 5-0 en Coupe d’Allemagne. L’Union n’a marqué que trois buts en cinq matches et en a encaissé sept : un bilan offensif qui reflète sa lutte pour le maintien.

SC Fribourg - Union Berlin : compositions

SC Fribourg - Union Berlin : forme récente

SC Fribourg - Union Berlin : bilan des confrontations directes

SC Fribourg - Union Berlin : les classements